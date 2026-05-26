Израиль атаковал нового командира движения ХАМАС в Газе
21:31 26.05.2026
Израиль атаковал нового командира движения ХАМАС в Газе

Израиль нанес удар по новому командиру движения ХАМАС в Газе

© Фото : Israel Defense Forces — Израильские военные в секторе Газа
Израильские военные в секторе Газа. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Израиль атаковал нового командира военного крыла движения ХАМАС в секторе Газа.
  • Мухаммад Уде был ликвидирован по указанию премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Исраэля Каца.
ТЕЛЬ-АВИВ, 26 мая - РИА Новости. Израиль атаковал нового командира военного крыла движения ХАМАС в секторе Газа, удар был нанесен спустя 10 дней после ликвидации предыдущего командира, сообщил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.
"По указанию премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Исраэля Каца Армия обороны Израиля только что нанесла удар по сектору Газа с целью ликвидации Мухаммада Уде, нового лидера военного крыла... ХАМАС и одного из архитекторов резни 7 октября", - говорится в заявлении, распространенном канцелярией премьера.
Отмечается, что Уде занимал должность главы разведывательного штаба ХАМАС во время атаки на Израиль 7 октября 2023 года.
"Около недели назад был назначен преемником Изз ад-Дина аль-Хаддада, ликвидированного в результате удара ЦАХАЛ по сектору Газа около двух недель назад", - говорится в заявлении.
Армия обороны Израиля 16 мая официально подтвердила ликвидацию Изз ад-Дина аль-Хаддада в секторе Газа.
