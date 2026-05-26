Израиль атаковал нового командира движения ХАМАС в Газе

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 мая - РИА Новости. Израиль атаковал нового командира военного крыла движения ХАМАС в секторе Газа, удар был нанесен спустя 10 дней после ликвидации предыдущего командира, сообщил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

Отмечается, что Уде занимал должность главы разведывательного штаба ХАМАС во время атаки на Израиль 7 октября 2023 года.

"Около недели назад был назначен преемником Изз ад-Дина аль-Хаддада, ликвидированного в результате удара ЦАХАЛ по сектору Газа около двух недель назад", - говорится в заявлении.