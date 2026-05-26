11:11 26.05.2026
При израильском ударе в Ливане погибли 12 человек

В Машгаре при ударе Израиля погибли 12 человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При израильском ударе по поселению Машгара на западе долины Бекаа погибли 12 мирных жителей.
  • Поисково-спасательные работы продолжаются, поэтому число жертв и раненых может увеличиться.
БЕЙРУТ, 26 мая — РИА Новости. Мирные жители стали жертвами израильского удара по поселению Машгара на западе долины Бекаа, погибли 12 человек, сообщил РИА Новости источник в ливанской службе скорой помощи.
"В ходе разбора завалов разрушенных домов в Машгаре вечером и ночью были найдены тела 12 человек, все они мирные граждане , также есть немало раненых", — сказал собеседник агентства.
По словам источника, спасатели рано утром еще продолжали поисково-спасательные работы, поэтому окончательно число жертв и раненых еще не объявлено.
Военно-полевой источник ранее сообщил РИА Новости, что израильская авиация в понедельник вечером нанесла шесть массированных ударов по поселению Машгара на западе долины Бекаа.
