При израильском ударе в Ливане погибли 12 человек

Поисково-спасательные работы продолжаются, поэтому число жертв и раненых может увеличиться.

БЕЙРУТ, 26 мая — РИА Новости. Мирные жители стали жертвами израильского удара по поселению Машгара на западе долины Бекаа, погибли 12 человек, сообщил РИА Новости источник в ливанской службе скорой помощи.

"В ходе разбора завалов разрушенных домов в Машгаре вечером и ночью были найдены тела 12 человек, все они мирные граждане , также есть немало раненых", — сказал собеседник агентства.

По словам источника, спасатели рано утром еще продолжали поисково-спасательные работы, поэтому окончательно число жертв и раненых еще не объявлено.