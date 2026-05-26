Рейтинг@Mail.ru
"Лежит в руинах": на Западе забили тревогу из-за случившегося Нетаньяху - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:27 26.05.2026
"Лежит в руинах": на Западе забили тревогу из-за случившегося Нетаньяху

Unherd: Нетаньяху стремительно теряет рейтинг

© BFMTVПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© BFMTV
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху стремительно теряет рейтинг, пишет британский портал Unherd.
  • ЦАХАЛ функционирует на износ, финансирования не хватает, а "военная авантюра" против Ирана оттолкнула большую часть американской общественности.
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху стремительно теряет рейтинг, пишет британский портал Unherd.
"Он позиционировал себя как "заклинателя Америки", человека, обладающего уникальной способностью поддерживать хорошие отношения с Израилем как у президентов-демократов, так и у президентов-республиканцев. Этот образ теперь лежит в руинах", — говорится в материале.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
Нетаньяху заявил о планах усилить удары по "Хезболле"
Вчера, 21:47
Автор отмечает, что ЦАХАЛ функционирует на износ, финансирования не хватает, а "военная авантюра" против Ирана полностью провалилась, оттолкнув большую часть американской общественности и ее поддержки.
Ранее газета The New York Times со ссылкой на израильских чиновников писала, что Вашингтон полностью вытеснил Тель-Авив из переговоров по Ирану. Как рассказали изданию источники, президент США Дональд Трамп рассматривает Нетаньяху как военного союзника, но не как близкого партнера в переговорах. Как отметили журналисты, это стало унизительным ударом для самого Нетаньяху.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Трамп уверен, что Нетаньяху сделает все, что он захочет
20 мая, 17:42
 
В миреИранИзраильБиньямин Нетаньяху
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала