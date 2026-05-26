"Лежит в руинах": на Западе забили тревогу из-за случившегося Нетаньяху

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху стремительно теряет рейтинг, пишет британский портал Unherd.
"Он позиционировал себя как "заклинателя Америки", человека, обладающего уникальной способностью поддерживать хорошие отношения с Израилем как у президентов-демократов, так и у президентов-республиканцев. Этот образ теперь лежит в руинах", — говорится в материале.
Автор отмечает, что ЦАХАЛ функционирует на износ, финансирования не хватает, а "военная авантюра" против Ирана полностью провалилась, оттолкнув большую часть американской общественности и ее поддержки.
Ранее газета The New York Times со ссылкой на израильских чиновников писала, что Вашингтон полностью вытеснил Тель-Авив из переговоров по Ирану. Как рассказали изданию источники, президент США Дональд Трамп рассматривает Нетаньяху как военного союзника, но не как близкого партнера в переговорах. Как отметили журналисты, это стало унизительным ударом для самого Нетаньяху.