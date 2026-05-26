Рейтинг@Mail.ru
В Италии арестовали тридцать участников мафиозной группировки - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:50 26.05.2026
В Италии арестовали тридцать участников мафиозной группировки

РИА Новости: в Италии карабинеры провели операцию против мафиозной группировки

CC BY 2.0 / Bruce Turner / CarabinieriКарабинер на улице в Италии
Карабинер на улице в Италии - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
CC BY 2.0 / Bruce Turner / Carabinieri
Карабинер на улице в Италии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Итальянские карабинеры провели операцию против мафиозной группировки в области Апулия и поместили под арест 30 человек.
  • Арестованных подозревают в участии в мафиозном сообществе Sacra Corona Unita, незаконном обороте наркотиков и других тяжких преступлениях.
  • В ходе расследования выявлены три предполагаемых криминальных "саммита", где проводились обряды посвящения новых членов.
РИМ, 26 мая – РИА Новости. Итальянские карабинеры провели масштабную операцию против мафиозной группировки на юге страны в области Апулия, под арест по делу о мафиозной деятельности, незаконном обороте наркотиков и ряде тяжких преступлений помещены 30 человек, говорится в сообщении правоохранителей, оказавшемся в распоряжении РИА Новости.
«
"Карабинеры командования Лечче применил 30 ограничительных мер в рамках уголовного дела, в котором фигурируют в общей сложности 52 подозреваемых. Из 30 человек, в отношении которых были приняты меры, 27 были помещены под стражу, а трое - под домашний арест", - говорится в сообщении.
Речь идет о группировке, связанной с мафиозной организацией Sacra Corona Unita ("Объединенная священная корона"). По версии следствия, фигуранты причастны к участию в мафиозном сообществе, покушению на убийство, организации наркотрафика, хранению и ношению оружия и взрывчатых веществ, скупке краденого, поджогам, угрозам и другим преступлениям с отягчающими обстоятельствами из-за мафиозной составляющей.
В ходе расследования были выявлены три предполагаемых криминальных "саммита", где проводились обряды посвящения новых членов и обсуждались вопросы наркотрафика, поддержки арестованных участников группировки и разрешения внутренних конфликтов.
"Ритуал посвящения включал в себя нанесение креста на правое плечо, грудь или живот человека, которого посвящали в члены, с последующим поцелуем в губы между участниками обряда. Эти элементы также были обнаружены в ходе следственных действий у некоторых подозреваемых, впоследствии арестованных", - говорится в сообщении.
Польская полиция - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
В Польше задержали сто подозреваемых в педофилии
4 декабря 2025, 10:42
 
В миреИталия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала