В Италии арестовали тридцать участников мафиозной группировки

Краткий пересказ от РИА ИИ

РИМ, 26 мая – РИА Новости. Итальянские карабинеры провели масштабную операцию против мафиозной группировки на юге страны в области Апулия, под арест по делу о мафиозной деятельности, незаконном обороте наркотиков и ряде тяжких преступлений помещены 30 человек, говорится в сообщении правоохранителей, оказавшемся в распоряжении РИА Новости.

« "Карабинеры командования Лечче применил 30 ограничительных мер в рамках уголовного дела, в котором фигурируют в общей сложности 52 подозреваемых. Из 30 человек, в отношении которых были приняты меры, 27 были помещены под стражу, а трое - под домашний арест", - говорится в сообщении.

Речь идет о группировке, связанной с мафиозной организацией Sacra Corona Unita ("Объединенная священная корона"). По версии следствия, фигуранты причастны к участию в мафиозном сообществе, покушению на убийство, организации наркотрафика, хранению и ношению оружия и взрывчатых веществ, скупке краденого, поджогам, угрозам и другим преступлениям с отягчающими обстоятельствами из-за мафиозной составляющей.

В ходе расследования были выявлены три предполагаемых криминальных "саммита", где проводились обряды посвящения новых членов и обсуждались вопросы наркотрафика, поддержки арестованных участников группировки и разрешения внутренних конфликтов.