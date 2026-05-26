Исследование: россияне практично применяют ИИ, но активнее обсуждают риски

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Жители России стали более прагматично походить к использованию искусственного интеллекта и других технологий, однако активнее обсуждают связанные с ними риски в медиаполе, свидетельствуют данные совместного исследования Школы коммуникаций НИУ ВШЭ и исследовательского холдинга РОМИР.

Презентация результатов третьей волны масштабного исследования о восприятии россиянами информационных технологий состоялась во вторник в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня".

По данным исследования, общая обеспокоенность россиян уровнем проникновения информационных технологий в повседневную жизнь остается стабильной на протяжении трех волн. Спокойно относятся к внедрению технологий 38,2% опрошенных (39,5% в 2024 году). Еще 27,7% респондентов занимают нейтральную позицию по этому вопросу (26,8% двумя годами ранее).

"Радует, что внутренняя мудрость народа позволяет уходить от крайних точек: отторжение и технофобию сменяют опасения и вопросы, но и наивная эйфория, что технологии сразу сделают нас счастливыми, тоже заканчивается. Оценки все более перестают быть эмоциональными: большинство людей воспринимают технологии рационально, через призму тех прикладных задач, которые нужно решать. И сегодня мы уже видим рутинизацию внедрения очередной порции технологий", – указал президент холдинга РОМИР Андрей Милехин.

Как рассказала доцент Школы коммуникаций факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ, кандидат политических наук Татьяна Соколова, среди основных технологических рисков, вызывающих обеспокоенность у россиян, на первом месте утрата персональных данных и доступа к аккаунтам, на втором – финансовые потери от утечек платежных или банковских данных в результате мошеннических схем. Таких событий боятся почти две трети опрошенных.

Также в топ-5 опасений входят рост кибератак на системы и их влияние на общественно-политические процессы, начало незаконного сбора персональных данных для манипулирования, а также уязвимость инфраструктуры (банки, связь, госуслуги) по мере роста зависимости от ИИ и цифровых платформ.

Соколова также сообщила, что в сознании многих россиян искусственный интеллект становится синонимом цифровых технологий в целом. Но при этом абстрактный интерес к ИИ сменяется его практическим использованием: доля пользователей моделей ИИ и нейросетей выросла до 44% с 27,3% в 2024 году. В 2026 году 58% россиян хотя бы раз пользовались ИИ-сервисами, а 44% делают это не реже раза в неделю.

"Искусственный интеллект воспринимается россиянами уже не как технология будущего, а как часть повседневной цифровой среды. Одновременно растет запрос на понятные правила использования ИИ, прозрачность алгоритмов и защиту пользователей", – отметила Соколова.

В свою очередь, доцент Школы коммуникаций факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ Александр Смирнов рассказал о том, как тема внедрения информационных технологий обсуждается в российском медиаполе. Так, за три года объем обсуждений вырос с порядка 500 тысяч сообщений в 2024 году до 2,5 миллиона в 2026 году.

"Технологическая повестка стала заметно более массовой и повседневной. Главной темой обсуждений в 2026 году стала кибербезопасность и использование ИИ в преступной деятельности. Во многом это связано с активным общественным обсуждением мер по борьбе с мошенничеством, защитой данных и регулированием цифровой среды", – подчеркнул ученый.

По данным исследования, все больше людей избегают однозначных суждений о пользе и вреде технологий: общественное отношение становится более сдержанным и нейтральным. При этом обсуждение технологий стало более прагматичным: вместо абстрактных страхов о "восстании машин" в центре внимания конкретные прикладные риски и повседневные сценарии: мошенничество, дипфейки, утечки данных, образование, медицина и использование ИИ в бытовых задачах.

Среди страхов в отношении искусственного интеллекта в медиа на первом месте – опасения использования ИИ в преступной деятельности (этого боятся 44,6% россиян). Этот показатель важно трактовать аккуратно: цифры во многом связаны с активным обсуждением новых громких мер регулирования по защите от мошенничества, киберугроз, утечек данных. Далее с заметным отрывом идут обеспокоенность по поду замены врачей искусственным интеллектом (7,5%), опасения, что ИИ обесценит творчество (6,4%), безопасность данных при использовании нейросетей (6,3%) и страх контроля над личностью (5,9%).

При этом произошло снижение опасений экзистенциальных рисков: если в 2024 году сюжеты о выходе ИИ из-под контроля занимали суммарно около 11,0% информационного массива, а в 2025 году тревога усилилась (13,7% – "потенциальное восстание ИИ", и 12,1% – "непредсказуемое поведение роботов"), то в 2026 году опасения по поводу сверхразума сократились до 0,2%. Снизился и алармизм вокруг потери профессий из-за автоматизации: страх замещения человека ИИ перестал быть доминирующим сюжетом.