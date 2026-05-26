ТЕГЕРАН, 26 мая - РИА Новости. Власти Ирана подтвердили, что восстановят доступ к интернету.
Агентство Fars днем ранее со ссылкой на источник в минсвязи Ирана сообщил, что президент Ирана Масуд Пезешкиан принял решение о восстановлении интернета и возвращения его к условиям до событий в Иране в конце декабря 2025 - начале января 2026 года.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей. В стране перестал работать интернет. После того, как власти в середине января заявили о контроле над ситуацией, интернет в стране начал постепенно восстанавливаться, однако с атакой США и Израиля на Иран 28 февраля власти вновь ограничили доступ к международной сети.