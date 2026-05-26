Власти Ирана подтвердили, что восстановят доступ к интернету - РИА Новости, 26.05.2026
10:56 26.05.2026
Власти Ирана подтвердили, что восстановят доступ к интернету

Иранский флаг в Тегеране. Архивное фото
  • Власти Ирана подтвердили, что восстановят доступ к интернету.
  • Он перестал работать 28 февраля, когда США и Израиль напали на страну.
ТЕГЕРАН, 26 мая - РИА Новости. Власти Ирана подтвердили, что восстановят доступ к интернету.
"Специальный штаб по организации киберпространства решил восстановить интернет, президент Ирана издал соответствующее распоряжение", - написала спикер правительства Ирана Фатеме Мохаджерани в соцсети X.
Агентство Fars днем ранее со ссылкой на источник в минсвязи Ирана сообщил, что президент Ирана Масуд Пезешкиан принял решение о восстановлении интернета и возвращения его к условиям до событий в Иране в конце декабря 2025 - начале января 2026 года.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей. В стране перестал работать интернет. После того, как власти в середине января заявили о контроле над ситуацией, интернет в стране начал постепенно восстанавливаться, однако с атакой США и Израиля на Иран 28 февраля власти вновь ограничили доступ к международной сети.
