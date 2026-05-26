10:43 26.05.2026 (обновлено: 10:52 26.05.2026)
Иран обвинил США во вторжении в его воздушное пространство

Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции. Архивное фото
  • КСИР обвинил США во вторжении в воздушное пространство Ирана в районе Персидского залива.
  • При отражении атаки силы ПВО сбили беспилотник MQ-9.
ТЕГЕРАН, 26 мая - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) обвинил США во вторжении в воздушное пространство страны, заявив, что Тегеран оставляет за собой право на ответ.
"Американская армия в продолжение своих авантюрных действий в районе вторглась в воздушное пространство Ирана в районе Персидского залива", - говорится в заявлении КСИР, которое передает агентство Fars.
Корпус стражей отметил, что задействовал средства противовоздушной обороны и сбил БПЛА MQ-9, а также вынудил покинуть иранское пространство самолет F-35 и беспилотник RQ-4.
"КСИР предупреждает и считает законным правом принять ответные меры на любое нарушение перемирия армией США", - отметили иранские военные.
