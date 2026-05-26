Иран обвинил США во вторжении в его воздушное пространство

ТЕГЕРАН, 26 мая - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) обвинил США во вторжении в воздушное пространство страны, заявив, что Тегеран оставляет за собой право на ответ.
Корпус стражей отметил, что задействовал средства противовоздушной обороны и сбил БПЛА MQ-9, а также вынудил покинуть иранское пространство самолет F-35 и беспилотник RQ-4.
"КСИР предупреждает и считает законным правом принять ответные меры на любое нарушение перемирия армией США", - отметили иранские военные.