В ВОЗ рассказали, как защититься от инфекций
00:47 26.05.2026
В ВОЗ рассказали, как защититься от инфекций

Эмблема Всемирной организации здравоохранения
Эмблема Всемирной организации здравоохранения. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Для защиты от инфекций необходимо соблюдать правила гигиены и вести здоровый образ жизни, рассказали в российском офисе ВОЗ.
  • В ВОЗ рекомендуют поддерживать чистоту и проветривать помещения, регулярно мыть руки, а также соблюдать необходимые правила при приготовлении и употреблении пищи.
  • В отчете Глобального совета по мониторингу готовности ВОЗ и Всемирного банка сообщалось, что вспышки инфекционных заболеваний в мире становятся все более частыми и наносят все больший ущерб.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Для защиты от инфекций необходимо соблюдать правила гигиены и вести здоровый образ жизни, рассказали РИА Новости в российском офисе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
"Вспышки инфекционных заболеваний становятся все более частыми из-за различных факторов, включая изменение климата, но многие инфекции остаются предотвратимыми. Общие рекомендации для населения включают в себя соблюдение правил гигиены, своевременную вакцинацию и ведение здорового образа жизни", - отметили в ВОЗ.
Также в ВОЗ рекомендуют в качестве профилактических мер поддерживать чистоту и проветривать помещения, регулярно мыть руки, а также соблюдать необходимые правила при приготовлении и употреблении пищи.
Ранее в отчете Глобального совета по мониторингу готовности ВОЗ и Всемирного Банка сообщалось о том, что вспышки инфекционных заболеваний в мире становятся все более частыми и наносят все больший ущерб.
