Рейтинг@Mail.ru
Расследование в отношении митрополита Илариона продолжат - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:36 26.05.2026 (обновлено: 15:05 26.05.2026)
Расследование в отношении митрополита Илариона продолжат

Вещество, найденное в машине митрополита Илариона, оказалось запрещенным

© РИА Новости / Алессандро РотаМитрополит Иларион
Митрополит Иларион - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© РИА Новости / Алессандро Рота
Митрополит Иларион. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экспертиза подтвердила, что обнаруженное в автомобиле митрополита Илариона вещество относится к запрещенным.
  • Митрополит Иларион и его водитель были освобождены в Чехии без предъявления обвинений после задержания 24 мая по подозрению в хранении запрещенных веществ.
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Обнаруженное в машине задержанного в Чехии митрополита Илариона вещество оказалось запрещенным по результатам экспертизы, расследование этого продолжится, сообщил Telegram-канал архиерея.
"Экспертиза подтвердила, что обнаруженное в автомобиле вещество относится к запрещенным веществам. Расследование дела, по информации чешской стороны, будет продолжено", – говорится в Telegram-канале митрополита.
Митрополит Иларион (Алфеев) и его водитель были освобождены в Чехии без предъявления обвинений, залога или запрета на выезд после задержания 24 мая по подозрению в хранении запрещенных веществ. Митрополита Илариона посетили адвокат и российский консул. 25 мая, согласно Telegram-каналу митрополита, его допрос продолжался более шести часов без перерыва. Митрополит Иларион категорически отвергает причастность к незаконному хранению или перевозке наркотиков.
Митрополит Иларион - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Чешская полиция отпустила митрополита Илариона
Вчера, 13:47
 
В миреЧехияМитрополит Иларион (Алфеев)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала