Расследование в отношении митрополита Илариона продолжат

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экспертиза подтвердила, что обнаруженное в автомобиле митрополита Илариона вещество относится к запрещенным.
- Митрополит Иларион и его водитель были освобождены в Чехии без предъявления обвинений после задержания 24 мая по подозрению в хранении запрещенных веществ.
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Обнаруженное в машине задержанного в Чехии митрополита Илариона вещество оказалось запрещенным по результатам экспертизы, расследование этого продолжится, сообщил Telegram-канал архиерея.
"Экспертиза подтвердила, что обнаруженное в автомобиле вещество относится к запрещенным веществам. Расследование дела, по информации чешской стороны, будет продолжено", – говорится в Telegram-канале митрополита.
Митрополит Иларион (Алфеев) и его водитель были освобождены в Чехии без предъявления обвинений, залога или запрета на выезд после задержания 24 мая по подозрению в хранении запрещенных веществ. Митрополита Илариона посетили адвокат и российский консул. 25 мая, согласно Telegram-каналу митрополита, его допрос продолжался более шести часов без перерыва. Митрополит Иларион категорически отвергает причастность к незаконному хранению или перевозке наркотиков.
