МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Чешская полиция отпустила митрополита Илариона и сопровождавшего его оператора, сообщается в Чешская полиция отпустила митрополита Илариона и сопровождавшего его оператора, сообщается в Telegram-канале иерарха.

"Обвинения им не предъявлены. Они отпущены без каких-либо дополнительных ограничений: без залога, подписки, запрета на выезд или иных процессуальных обязательств", — говорится в посте.

Проведенная чешской стороной экспертиза подтвердила: найденное в машине клирика вещество относится к запрещенным. Однако это не отвечает на вопрос, каким образом оно туда попало, отмечается в публикации.

"Ключевыми для защиты остаются обстоятельства анонимного сообщения, на основании которого был остановлен автомобиль, происхождение обнаруженных предметов, доступ к машине до выезда, порядок досмотра, изъятия и обращения с предполагаемыми доказательствами", — указывается в сообщении.

Владыка отвергает причастность к этому инциденту. Адвокаты будут добиваться полной проверки всех обстоятельств произошедшего.

В воскресенье митрополита Илариона задержали по подозрению в хранении наркотиков. Чешские силовики якобы нашли в его автомобиле четыре небольших контейнера "с веществом белого цвета". Однако сам владыка не присутствовал при досмотре: по словам его адвоката, на это время клирика увели в магазин.

Накануне священнослужителя подвергли шестичасовому допросу. Он назвал инцидент провокацией и рассказал, что в последние месяцы не раз получал анонимные угрозы, в том числе физической расправы, с требованием покинуть место служения — храм Петра и Павла в Карловых Варах