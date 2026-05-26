13:47 26.05.2026 (обновлено: 14:37 26.05.2026)
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Чешская полиция отпустила митрополита Илариона и сопровождавшего его оператора без предъявления обвинений и дополнительных ограничений.
  • Экспертиза подтвердила, что найденное в машине клирика вещество относится к запрещенным, но это не отвечает на вопрос, каким образом оно туда попало.
  • Владыка отвергает какую-либо причастность к этому инциденту.
  • Адвокаты будут добиваться полной проверки всех обстоятельств произошедшего.
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Чешская полиция отпустила митрополита Илариона и сопровождавшего его оператора, сообщается в Telegram-канале иерарха.
"Обвинения им не предъявлены. Они отпущены без каких-либо дополнительных ограничений: без залога, подписки, запрета на выезд или иных процессуальных обязательств", — говорится в посте.
Проведенная чешской стороной экспертиза подтвердила: найденное в машине клирика вещество относится к запрещенным. Однако это не отвечает на вопрос, каким образом оно туда попало, отмечается в публикации.
"Ключевыми для защиты остаются обстоятельства анонимного сообщения, на основании которого был остановлен автомобиль, происхождение обнаруженных предметов, доступ к машине до выезда, порядок досмотра, изъятия и обращения с предполагаемыми доказательствами", — указывается в сообщении.
Владыка отвергает причастность к этому инциденту. Адвокаты будут добиваться полной проверки всех обстоятельств произошедшего.
В воскресенье митрополита Илариона задержали по подозрению в хранении наркотиков. Чешские силовики якобы нашли в его автомобиле четыре небольших контейнера "с веществом белого цвета". Однако сам владыка не присутствовал при досмотре: по словам его адвоката, на это время клирика увели в магазин.
Накануне священнослужителя подвергли шестичасовому допросу. Он назвал инцидент провокацией и рассказал, что в последние месяцы не раз получал анонимные угрозы, в том числе физической расправы, с требованием покинуть место служения — храм Петра и Павла в Карловых Варах.
С 2009 по 2022 год клирик руководил отделом внешних церковных связей Московского патриархата. Затем возглавил Будапештско-Венгерскую епархию. В июле 2024-го РПЦ отправила его на покой.
