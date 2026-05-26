МИД указал Чехии на абсурдность обвинений в адрес митрополита Илариона

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. МИД РФ указал во время вызова в министерство временному поверенному в делах Чехии на абсурдность и полную безосновательность обвинений в адрес митрополита Илариона (Алфеева), заявили в российском дипведомстве.
"Указано на абсурдность и полную безосновательность обвинений в "производстве и обороте наркотических средств", выдвинутых в отношении православного иерарха", - говорится в сообщении на сайте ведомства.