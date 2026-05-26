Рейтинг@Mail.ru
МИД потребовал от Чехии освободить митрополита Илариона - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
12:22 26.05.2026 (обновлено: 13:06 26.05.2026)
МИД потребовал от Чехии освободить митрополита Илариона

Россия потребовала от Чехии незамедлительно освободить митрополита Илариона

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМитрополит Иларион
Митрополит Иларион - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Митрополит Иларион. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия потребовала от Чехии немедленно освободить митрополита Илариона и прекратить нападки на РПЦ, заявили в МИД.
  • Временного поверенного в делах страны вызвали в министерство, заявили решительный протест и указали на абсурдность и безосновательность обвинений в адрес иерарха.
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Россия потребовала от Чехии немедленно освободить митрополита Илариона и прекратить нападки на РПЦ, заявили в МИД.
"Российская сторона настоятельно требует безусловного и незамедлительного освобождения митрополита Илариона, а также прекращения гонений на представителей РПЦ в Чехии", — говорится в сообщении ведомства.
Митрополит Иларион - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
В РПЦ назвали задержание митрополита Илариона в Чехии акцией устрашения
25 мая, 20:29
Временного поверенного в делах республики вызвали в министерство, заявили решительный протест и указали на абсурдность и безосновательность обвинений в адрес иерарха.
В воскресенье чешская полиция задержала митрополита Илариона по подозрению в хранении наркотиков. Силовики якобы нашли в его автомобиле четыре небольших контейнера "с веществом белого цвета". Однако сам владыка не присутствовал при досмотре: по словам его адвоката, на это время клирика увели в магазин.
Митрополит Иларион - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
Митрополиту Илариону подбросили наркотики, считает правозащитник
25 мая, 22:22
Накануне священнослужителя подвергли шестичасовому допросу. Сам он назвал инцидент провокацией, отрицая свою причастность. Митрополит рассказал, что в последние месяцы не раз получал анонимные угрозы, в том числе физической расправы, с требованием покинуть место служения — храм Петра и Павла в Карловых Варах.
Иерарх остается под стражей, окончательное процессуальное решение ожидается сегодня.
С 2009 по 2022 год он руководил отделом внешних церковных связей Московского патриархата. Затем возглавил Будапештско-Венгерскую епархию. В июле 2024-го РПЦ отправила епископа на покой.
Митрополит Иларион - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Адвокат митрополита Илариона рассказал о его допросе
Вчера, 11:24
 
РелигияРоссияЧехияРусская православная церковьМитрополит Иларион (Алфеев)РелигияКарловы ВарыВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала