МИД потребовал от Чехии освободить митрополита Илариона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия потребовала от Чехии немедленно освободить митрополита Илариона и прекратить нападки на РПЦ, заявили в МИД.
- Временного поверенного в делах страны вызвали в министерство, заявили решительный протест и указали на абсурдность и безосновательность обвинений в адрес иерарха.
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Россия потребовала от Чехии немедленно освободить митрополита Илариона и прекратить нападки на РПЦ, заявили в МИД.
"Российская сторона настоятельно требует безусловного и незамедлительного освобождения митрополита Илариона, а также прекращения гонений на представителей РПЦ в Чехии", — говорится в сообщении ведомства.
Временного поверенного в делах республики вызвали в министерство, заявили решительный протест и указали на абсурдность и безосновательность обвинений в адрес иерарха.
В воскресенье чешская полиция задержала митрополита Илариона по подозрению в хранении наркотиков. Силовики якобы нашли в его автомобиле четыре небольших контейнера "с веществом белого цвета". Однако сам владыка не присутствовал при досмотре: по словам его адвоката, на это время клирика увели в магазин.
Накануне священнослужителя подвергли шестичасовому допросу. Сам он назвал инцидент провокацией, отрицая свою причастность. Митрополит рассказал, что в последние месяцы не раз получал анонимные угрозы, в том числе физической расправы, с требованием покинуть место служения — храм Петра и Павла в Карловых Варах.
Иерарх остается под стражей, окончательное процессуальное решение ожидается сегодня.
С 2009 по 2022 год он руководил отделом внешних церковных связей Московского патриархата. Затем возглавил Будапештско-Венгерскую епархию. В июле 2024-го РПЦ отправила епископа на покой.