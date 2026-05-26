Экс-супруг Хахалевой пытался вывести активы на миллиард рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший супруг лишенной полномочий судьи Елены Хахалевой, Роберт Хахалев, пытался вывести активы в иностранные юрисдикции на сумму более миллиарда рублей.

По фиктивным договорам купли-продажи в 2022 году он переоформил недвижимость на подконтрольную ему агрофирму "Незамаевское".

Октябрьский районный суд Краснодара рассматривает антикоррупционный иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества Хахалевой, ее семьи и других аффилированных лиц.

КРАСНОДАР, 26 мая - РИА Новости. Представитель Генпрокуратуры заявил, что после лишения Елены Хахалевой полномочий судьи и начала уголовного преследования ее бывший супруг Роберт Хахалев пытался вывести в иностранные юрисдикции активы на сумму более миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Хахалева была лишена полномочий судьи в феврале 2021 года. В декабре того же года Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила возбудить против судьи Елены Хахалевой уголовное дело по статьям "Мошенничество в особо крупном размере" и "Служебный подлог".

"После указанного Хахалев Роберт принял меры по выводу активов в иностранные юрисдикции. По фиктивным договорам купли-продажи в 2022 году он переоформил недвижимость на подконтрольную ему агрофирму "Незамаевское", создав ложную видимость законности происхождения денежных средств на сумму более одного миллиарда рублей", - сказал представитель Генпрокуратуры.