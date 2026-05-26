Экс-супруг Хахалевой пытался вывести активы на миллиард рублей

23:13 26.05.2026
Экс-супруг Хахалевой пытался вывести за рубеж активы на миллиард рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший супруг лишенной полномочий судьи Елены Хахалевой, Роберт Хахалев, пытался вывести активы в иностранные юрисдикции на сумму более миллиарда рублей.
  • По фиктивным договорам купли-продажи в 2022 году он переоформил недвижимость на подконтрольную ему агрофирму "Незамаевское".
  • Октябрьский районный суд Краснодара рассматривает антикоррупционный иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества Хахалевой, ее семьи и других аффилированных лиц.
КРАСНОДАР, 26 мая - РИА Новости. Представитель Генпрокуратуры заявил, что после лишения Елены Хахалевой полномочий судьи и начала уголовного преследования ее бывший супруг Роберт Хахалев пытался вывести в иностранные юрисдикции активы на сумму более миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Октябрьский районный суд Краснодара рассматривает антикоррупционный иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества Хахалевой, ее семьи и других аффилированных лиц.
Хахалева была лишена полномочий судьи в феврале 2021 года. В декабре того же года Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила возбудить против судьи Елены Хахалевой уголовное дело по статьям "Мошенничество в особо крупном размере" и "Служебный подлог".
"После указанного Хахалев Роберт принял меры по выводу активов в иностранные юрисдикции. По фиктивным договорам купли-продажи в 2022 году он переоформил недвижимость на подконтрольную ему агрофирму "Незамаевское", создав ложную видимость законности происхождения денежных средств на сумму более одного миллиарда рублей", - сказал представитель Генпрокуратуры.
Хахалева скрылась от следствия, была объявлена в розыск и в 2022 году арестована заочно. По данным следствия, она отсутствовала на рабочем месте 127 дней и незаконно получила 1,195 миллиона рублей. Позднее Хахалеву задержали в аэропорту Баку, но запрос об экстрадиции не был удовлетворен азербайджанским судом. Адвокат экс-судьи на судебном заседании 27 апреля предоставил доказательства ее фактического проживания в Тбилиси.
