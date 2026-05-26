Григорян примет участие в заседании ЕАЭС вместо Пашиняна, заявил Ушаков

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Вице-премьер Армении Мгер Григорян примет участие в заседании Высшего евразийского экономического совета в Астане вместо премьер-министра республики Никола Пашиняна, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Подтверждено участие президентов Белоруссии (Александра Лукашенко), Казахстана (Касым-Жомарта Токаева), Киргизии (Садыра Жапарова), нашего президента и вице-премьера Армении (Мгера) Григоряна", - сказал помощник президента РФ.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что не поедет на саммит ЕАЭС в Астану 28-29 мая из-за предвыборной кампании в республике.