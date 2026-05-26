Житель Запорожской области получил 13 лет колонии за госизмену.

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости. Житель Запорожской области, перечисливший деньги ВСУ, получил 13 лет колонии за госизмену, сообщает пресс-служба Запорожского облсуда.
"За финансирование ВСУ жителю Запорожской области назначено 13 лет колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
По данным суда, всего житель Васильевского района 1965 года рождения, получивший в 2023 году российское гражданство, перечислил на нужды ВСУ около 20 тысяч рублей. Осужден мужчина за госизмену.
Как уточнили в управлении ФСБ по Запорожской области, фигурант через приложение украинского банка совершил более 60 переводов на счета, используемые в интересах ВСУ. Приговор в законную силу не вступил.
