18:15 26.05.2026
Житель Запорожской области получил 13 лет колонии за финансирование ВСУ

© РИА Новости / Илья Питалев | Статуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 26.05.2026
Статуя богини Фемиды . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Запорожской области получил 13 лет колонии за госизмену.
  • Мужчина перечислил около 20 тысяч рублей на нужды ВСУ, совершив более 60 переводов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости. Житель Запорожской области, перечисливший деньги ВСУ, получил 13 лет колонии за госизмену, сообщает пресс-служба Запорожского облсуда.
"За финансирование ВСУ жителю Запорожской области назначено 13 лет колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
По данным суда, всего житель Васильевского района 1965 года рождения, получивший в 2023 году российское гражданство, перечислил на нужды ВСУ около 20 тысяч рублей. Осужден мужчина за госизмену.
Как уточнили в управлении ФСБ по Запорожской области, фигурант через приложение украинского банка совершил более 60 переводов на счета, используемые в интересах ВСУ. Приговор в законную силу не вступил.
