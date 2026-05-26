ГД приняла в II чтении запрет на депортацию служащих в России иностранцев

Краткий пересказ от РИА ИИ Госдума приняла во втором чтении законопроект, запрещающий депортацию и отказ в выдаче вида на жительство для иностранных граждан, проходящих или ранее проходивших военную службу по контракту в Вооруженных силах России.

Законопроект предусматривает отмену ранее принятых решений о депортации и других ограничительных мер в отношении указанных лиц начиная с 24 февраля 2022 года.

Досрочное увольнение с военной службы не будет являться основанием для отказа в выдаче ВНЖ или его аннулирования, за исключением случаев увольнения по причинам, связанным с лишением воинского звания, утратой доверия, вступлением в силу приговора суда о лишении свободы и другим.

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект, которым вводится запрет на депортацию или отказ в выдаче вида на жительство в России для иностранных граждан, проходящих военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ, а также для ранее проходивших ее участников боевых действий.

Законопроект предусматривает запрет на принятие решений о депортации, реадмиссии, сокращении срока временного пребывания в России в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, проходящих военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ или воинских формированиях РФ, а также проходивших такую службу участников боевых действий.

Кроме того, в отношении таких лиц предусматривается запрет в отказе в выдаче или аннулировании разрешения на временное проживание, в том числе в целях получения образования, отказе в выдаче или аннулировании вида на жительство (ВНЖ), патента и неразрешении въезда в Россию и нежелательности пребывания в РФ.

Документом предусматривается, что все указанные решения, принятые с 24 февраля 2022 года в отношении таких граждан, прекращают действие и не подлежат исполнению.

Помимо этого, законопроект также устанавливает, что досрочное увольнение с военной службы иностранного гражданина не будет являться основанием для отказа в выдаче ВНЖ или его аннулирования.

При этом предусмотрен ряд исключений для следующих случаев: увольнение в связи с лишением воинского звания, увольнение в связи с утратой доверия со стороны командования, увольнение после вступления в силу приговора суда о лишении свободы, в том числе условно за умышленное преступление, а также о лишении права занимать воинские должности.

Также основанием для отказа не могут служить увольнение из-за невыполнения условий контракта, нарушение запретов и обязанностей, связанных со службой, отказ от прохождения обязательного тестирования на наркотики или совершение административного правонарушения, связанного с потреблением наркотических средств без назначения врача.