ГД приняла в II чтении запрет на депортацию служащих в России иностранцев

15:48 26.05.2026 (обновлено: 15:56 26.05.2026)
ГД приняла в II чтении запрет на депортацию служащих в ВС России иностранцев

Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума приняла во втором чтении законопроект, запрещающий депортацию и отказ в выдаче вида на жительство для иностранных граждан, проходящих или ранее проходивших военную службу по контракту в Вооруженных силах России.
  • Законопроект предусматривает отмену ранее принятых решений о депортации и других ограничительных мер в отношении указанных лиц начиная с 24 февраля 2022 года.
  • Досрочное увольнение с военной службы не будет являться основанием для отказа в выдаче ВНЖ или его аннулирования, за исключением случаев увольнения по причинам, связанным с лишением воинского звания, утратой доверия, вступлением в силу приговора суда о лишении свободы и другим.
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект, которым вводится запрет на депортацию или отказ в выдаче вида на жительство в России для иностранных граждан, проходящих военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ, а также для ранее проходивших ее участников боевых действий.
Законопроект предусматривает запрет на принятие решений о депортации, реадмиссии, сокращении срока временного пребывания в России в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, проходящих военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ или воинских формированиях РФ, а также проходивших такую службу участников боевых действий.
Кроме того, в отношении таких лиц предусматривается запрет в отказе в выдаче или аннулировании разрешения на временное проживание, в том числе в целях получения образования, отказе в выдаче или аннулировании вида на жительство (ВНЖ), патента и неразрешении въезда в Россию и нежелательности пребывания в РФ.
Документом предусматривается, что все указанные решения, принятые с 24 февраля 2022 года в отношении таких граждан, прекращают действие и не подлежат исполнению.
Помимо этого, законопроект также устанавливает, что досрочное увольнение с военной службы иностранного гражданина не будет являться основанием для отказа в выдаче ВНЖ или его аннулирования.
При этом предусмотрен ряд исключений для следующих случаев: увольнение в связи с лишением воинского звания, увольнение в связи с утратой доверия со стороны командования, увольнение после вступления в силу приговора суда о лишении свободы, в том числе условно за умышленное преступление, а также о лишении права занимать воинские должности.
Также основанием для отказа не могут служить увольнение из-за невыполнения условий контракта, нарушение запретов и обязанностей, связанных со службой, отказ от прохождения обязательного тестирования на наркотики или совершение административного правонарушения, связанного с потреблением наркотических средств без назначения врача.
Наряду с этим не будет являться основанием и увольнение по собственному желанию при наличии уважительных причин по заключению аттестационной комиссии.
