Госдума подготовит обращение по Старобельску к парламентам других стран

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил думскому комитету по международным делам подготовить обращение к парламентам других стран в связи с терактом в Старобельске и вынести его в среду на рассмотрение палаты парламента.
"Комитет по международным делам подготовит и внесет на завтра для рассмотрения Государственной Думой обращение к парламентам других стран в связи с терактом в Старобельске", - сказал Володин.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и один работник. Погиб 21 человек, пострадали 44.