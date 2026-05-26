В Гидрометцентре опровергли информацию об урагане в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ Александр Голубев из Гидрометцентра России опроверг информацию об урагане в Москве во вторник и среду.

По словам Голубева, порывы ветра в столице будут до 15 метров в секунду, что не достигает уровня урагана.

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев опроверг РИА Новости информацию об урагане, который якобы может накрыть Москву во вторник и среду.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о мощнейшем урагане, который накроет столицу уже в ближайшие часы.

"Ураганов в Москве во вторник и среду не будет, так как у урагана порывы ветра начинаются от 33 метров в секунду, а для Москвы опасным явлением считается от 22 метров в секунду. Да, гроза ожидается по области, дожди придут в столицу, но ветер будет до 15 метров в секунду. Такие порывы можно считать сильными, но никак не ураганом", — заявил Голубев