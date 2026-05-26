"Астраханочка" обыграла "Ладу" в серии за бронзу чемпионата России

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Гандболистки "Астраханочки" обыграли тольяттинскую "Ладу" в четвертом матче серии за третье место чемпионата России среди женских команд и стали обладательницами бронзовых медалей турнира.
Встреча, которая прошла во вторник в Тольятти, завершилась победой гостей со счетом 29:19.
Счет в серии до трех побед стал 3-1 в пользу астраханской команды.
Золотые медали женского чемпионата России разыгрываются в серии до трех побед между московским ЦСКА и клубом "Ростов-Дон". Ростовская команда ведет со счетом 2-1.