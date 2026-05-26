Рейтинг@Mail.ru
"Астраханочка" обыграла "Ладу" в серии за бронзу чемпионата России - РИА Новости Спорт, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:34 26.05.2026
"Астраханочка" обыграла "Ладу" в серии за бронзу чемпионата России

Гандболистки "Астраханочки" обыграли "Ладу" в серии за бронзу чемпионата России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГандбольный мяч
Гандбольный мяч - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гандболистки «Астраханочки» обыграли тольяттинскую «Ладу» в четвертом матче серии за третье место чемпионата России и стали обладательницами бронзовых медалей турнира.
  • В серии за золото ростовская команда «Ростов-Дон» ведет со счетом 2:1 в матчах против московского ЦСКА.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Гандболистки "Астраханочки" обыграли тольяттинскую "Ладу" в четвертом матче серии за третье место чемпионата России среди женских команд и стали обладательницами бронзовых медалей турнира.
Встреча, которая прошла во вторник в Тольятти, завершилась победой гостей со счетом 29:19.
Счет в серии до трех побед стал 3-1 в пользу астраханской команды.
Золотые медали женского чемпионата России разыгрываются в серии до трех побед между московским ЦСКА и клубом "Ростов-Дон". Ростовская команда ведет со счетом 2-1.
Гандбол - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
ЦСКА обыграл "Ростов-Дон" в матче финальной серии женского ЧР по гандболу
21 мая, 21:12
 
АстраханочкаТольяттиГандбол
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Уолтон
    Д. Медведев
    61616
    26164
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Д. Боусас-Манейро
    66
    42
  • Теннис
    Завершен
    А. Бублик
    Я. Штруфф
    5745
    7667
  • Теннис
    Завершен
    А. Калинская
    Л. Буссон
    66
    22
  • Теннис
    Завершен
    А. Корнеева
    Э. Коччаретто
    66
    33
  • Хоккей
    Завершен
    США
    Австрия
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Швеция
    Словакия
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Чехия
    Канада
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Швейцария
    Финляндия
    4
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала