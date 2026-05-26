Мосгорсуд утвердил решение о признании фонда Галицкого экстремистским

Краткий пересказ от РИА ИИ Мосгорсуд утвердил решение о признании фонда "Алмаз Кэпитал Партнерс"* экстремистским объединением и изъятии имущества Александра Галицкого на сумму около восьми миллиардов рублей.

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Мосгорсуд утвердил решение районного суда, которым фонд "Алмаз Кэпитал Партнерс"* был признан экстремистским объединением, а имущество инвестора Александра Галицкого и связанных с ним лиц на 8 миллиардов рублей было изъято, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Решение Тверского суда Москвы в части признания "Алмаз Кэпитал Партнерс ЛТД"* экстремистским объединением и в части обращения в доход государства имущества Галицкого ... оставить без изменения", - огласила решение судья.

Дело слушалось коллегией из трех судей.

В отличие от первой инстанции, когда присутствовали лишь представители Галицкого, сегодня на заседании были юристы всех ответчиков, некоторым даже не хватило сидячих мест.

Галицкого в суде не было, он передал письменное заявление, в котором отрицал "любые обвинения" в поддержке украинских властей. Бизнесмен указал, что распространённая в сети видеозапись с заявлением его бывшей жены Алии Галицкой якобы о его высказываниях в поддержку украинских властей выглядит неправдоподобно, и предположил, что то был дипфейк.

Тверской суд Москвы 23 марта признал экстремистским и запретил деятельность объединения "Алмаз Кэпитал Партнерс"* (Almaz Capital Partners*). Как следует из иска Генпрокуратуры , фонд инвестировал в стартап-проекты, которые участвовали в финансировании ВСУ

Также суд изъял имущество на сумму около 8 миллиардов рублей у Галицкого и связанных с ним лиц: недвижимость, земельные участки в Москве и Подмосковье , более 7 миллиардов рублей на банковских счетах. Кроме того, государству был передан сервис по продаже подержанных авто CarPrice, который принадлежал ООО" Селаникар".

Александр Галицкий в 2025 году стал участником громких судебных разбирательств из-за раздела имущества с бывшей супругой Алией Галицкой. В отношении нее было возбуждено уголовное дело о вымогательстве 150 миллионов долларов, после ареста по которому она покончила жизнь самоубийством в подмосковном изоляторе.