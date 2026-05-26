Рейтинг@Mail.ru
Мосгорсуд утвердил решение о признании фонда Галицкого экстремистским - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:24 26.05.2026
Мосгорсуд утвердил решение о признании фонда Галицкого экстремистским

Суд утвердил решение о признании фонда "Алмаз Кэпитал Партнерс" экстремистским

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБизнесмен Александр Галицкий перед началом заседания Тверского суда в Москве
Бизнесмен Александр Галицкий перед началом заседания Тверского суда в Москве - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Бизнесмен Александр Галицкий перед началом заседания Тверского суда в Москве
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мосгорсуд утвердил решение о признании фонда "Алмаз Кэпитал Партнерс"* экстремистским объединением и изъятии имущества Александра Галицкого на сумму около восьми миллиардов рублей.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Мосгорсуд утвердил решение районного суда, которым фонд "Алмаз Кэпитал Партнерс"* был признан экстремистским объединением, а имущество инвестора Александра Галицкого и связанных с ним лиц на 8 миллиардов рублей было изъято, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Решение Тверского суда Москвы в части признания "Алмаз Кэпитал Партнерс ЛТД"* экстремистским объединением и в части обращения в доход государства имущества Галицкого... оставить без изменения", - огласила решение судья.
Бизнесмен Александр Галицкий после заседания Тверского суда в Москве - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Галицкий покинул Россию по голландскому паспорту, сообщил прокурор
Вчера, 15:17
Дело слушалось коллегией из трех судей.
В отличие от первой инстанции, когда присутствовали лишь представители Галицкого, сегодня на заседании были юристы всех ответчиков, некоторым даже не хватило сидячих мест.
Галицкого в суде не было, он передал письменное заявление, в котором отрицал "любые обвинения" в поддержке украинских властей. Бизнесмен указал, что распространённая в сети видеозапись с заявлением его бывшей жены Алии Галицкой якобы о его высказываниях в поддержку украинских властей выглядит неправдоподобно, и предположил, что то был дипфейк.
Тверской суд Москвы 23 марта признал экстремистским и запретил деятельность объединения "Алмаз Кэпитал Партнерс"* (Almaz Capital Partners*). Как следует из иска Генпрокуратуры, фонд инвестировал в стартап-проекты, которые участвовали в финансировании ВСУ.
Также суд изъял имущество на сумму около 8 миллиардов рублей у Галицкого и связанных с ним лиц: недвижимость, земельные участки в Москве и Подмосковье, более 7 миллиардов рублей на банковских счетах. Кроме того, государству был передан сервис по продаже подержанных авто CarPrice, который принадлежал ООО" Селаникар".
Александр Галицкий в 2025 году стал участником громких судебных разбирательств из-за раздела имущества с бывшей супругой Алией Галицкой. В отношении нее было возбуждено уголовное дело о вымогательстве 150 миллионов долларов, после ареста по которому она покончила жизнь самоубийством в подмосковном изоляторе.
* Деятельность объединения признана экстремистской и запрещена на территории России.
Александр Галицкий - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Галицкий высказывал симпатии к Зеленскому, заявляла его экс-жена
11 марта, 15:34
 
МоскваМосковская область (Подмосковье)Александр ГалицкийМосковский городской судГенеральная прокуратура РФВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала