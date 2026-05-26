Футболист "Нижнего Новгорода" попал в заявку сборной Панамы на ЧМ-2026

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде, сборная Панамы сыграет в группе L против команд Англии, Хорватии и Ганы.

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Защитник "Нижнего Новгорода" Эдгардо Фаринья попал в финальную заявку сборной Панамы на чемпионат мира 2026 года, сообщает Панамская федерация футбола в соцсети Х.

В составе нижегородской команды 24-летний Фаринья провел 18 матчей. Ранее он также выступал за подмосковные "Химки". Всего на его счету 15 игр в составе сборной Панамы.