09:19 26.05.2026
Бортников рассказал, как США ликвидировали членов руководства Ирана

ФСБ: руководство Ирана ликвидировали с помощью "закладок" в видеомониторинге

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Бортников рассказал, как США и Израиль ликвидировали членов высшего руководства Ирана.
  • Координаты жертв были получены в том числе через программные "закладки" в системах видеомониторинга в Тегеране.
  • Бортников отметил, что зависимость от западных технологических платформ создает для стран СНГ уязвимости перед кибератаками.
ИРКУТСК, 26 мая - РИА Новости. США и Израиль ликвидировали членов высшего руководства Ирана, используя данные, добытые в том числе через программные "закладки" в системах видеомониторинга в Тегеране, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.
Зависимость от западных технологических платформ создает для стран СНГ существенные уязвимости перед кибератаками со стороны спецслужб ведущих стран НАТО и их союзников, отметил Бортников, выступая на 58-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ (СОРБ).
"Явным тревожным сигналом является недавняя ликвидация американо-израильским альянсом представителей высшего руководства Ирана. Координаты местонахождения жертв были получены, в том числе, через программные "закладки" в системах видеомониторинга в Тегеране", - сказал Бортников.
По его словам, с учетом характера задач, решаемых с помощью западных технологий искусственного интеллекта в политическом измерении, имеет смысл подумать о причинах столь живого интереса западников к форсированному внедрению своих цифровых инноваций в стратегически важных отраслях экономики стран СНГ, а тем более – в системах связи и государственного управления.
"Тем более, что прозрачность зарубежных нейросетевых моделей, предполагаемых к использованию в системах принятия решений, не гарантирована. Также, как и надежность полностью цифровых механизмов оперативного управления страной в случае возможного кризиса", - указал директор ФСБ.
