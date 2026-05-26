Бортников рассказал, как США ликвидировали членов руководства Ирана

ИРКУТСК, 26 мая - РИА Новости. США и Израиль ликвидировали членов высшего руководства Ирана, используя данные, добытые в том числе через программные "закладки" в системах видеомониторинга в Тегеране, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.

По его словам, с учетом характера задач, решаемых с помощью западных технологий искусственного интеллекта в политическом измерении, имеет смысл подумать о причинах столь живого интереса западников к форсированному внедрению своих цифровых инноваций в стратегически важных отраслях экономики стран СНГ, а тем более – в системах связи и государственного управления.