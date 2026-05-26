Бортников рассказал, как США ликвидировали членов руководства Ирана

ИРКУТСК, 26 мая - РИА Новости. США и Израиль ликвидировали членов высшего руководства Ирана, используя данные, добытые в том числе через программные "закладки" в системах видеомониторинга в Тегеране, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.
"Явным тревожным сигналом является недавняя ликвидация американо-израильским альянсом представителей высшего руководства Ирана. Координаты местонахождения жертв были получены, в том числе, через программные "закладки" в системах видеомониторинга в Тегеране", - сказал Бортников.
По его словам, с учетом характера задач, решаемых с помощью западных технологий искусственного интеллекта в политическом измерении, имеет смысл подумать о причинах столь живого интереса западников к форсированному внедрению своих цифровых инноваций в стратегически важных отраслях экономики стран СНГ, а тем более – в системах связи и государственного управления.
"Тем более, что прозрачность зарубежных нейросетевых моделей, предполагаемых к использованию в системах принятия решений, не гарантирована. Также, как и надежность полностью цифровых механизмов оперативного управления страной в случае возможного кризиса", - указал директор ФСБ.
