В МИД Франции заявили, что не будут вывозить своих дипломатов из Киева

ПАРИЖ, 26 мая - РИА Новости. Франция не собирается вывозить своих дипломатов из Киева на фоне сообщения МИД РФ о необходимости для персонала посольств срочно покинуть Киев, заявил официальный представитель МИД Франции Паскаль Конфавре.
"Нет, это исключено", - заявил Конфавре в эфире радиостанции France Info, отвечая на вопрос ведущего, будет ли Франция эвакуировать своих дипломатов из Киева.
При этом, французский МИД относится к сложившейся ситуации "чрезвычайно серьезно", утверждает официальный представитель.