18:05 26.05.2026
Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана пройдет в Омске

Флаги Казахстана и России. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана в этом году пройдет в Омске 20 августа, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Президент РФ Владимир Путин 27 мая отправится госвизитом в Казахстан. В ходе брифинга во вторник Ушаков отметил, что существенную роль в двусторонних отношениях играют межрегиональные связи. По его данным, 76 регионов России наладили успешное взаимодействие с областями Казахстана.
"Упомяну в этом контексте, что в прошлом году форум межрегионального сотрудничества прошел в казахстанском Уральске, в этом году запланировано его проведение 20 августа в Омске", - сказал Ушаков.
