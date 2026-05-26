"Знает свое место". В Финляндии внезапно высказались о России

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Финскому правительству не стоит провоцировать на себя гнев Москвы, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.
"Поскольку обезглавливание Украины скоро начнется, надеюсь, что наше руководство знает свое место. Сейчас не время давать Кремлю любой повод для ударов по нам", — написал он в соцсети X, комментируя заявление российского МИД.
В МИД в понедельник сообщили, что российская армия в ответ на атаки ВСУ на мирное население будет последовательно бить по центрам принятия решений на Украине. Все эти объекты расположены в Киеве, поэтому министерство призвало дипломатов и представителей международных организаций скорее покинуть город, а местных жителей — не приближаться к военной и административной инфраструктуре.