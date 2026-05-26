Рейтинг@Mail.ru
ВВС Финляндии проведут тренировки по борьбе с беспилотниками - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:42 26.05.2026
ВВС Финляндии проведут тренировки по борьбе с беспилотниками

ВВС Финляндии проведут тренировки по борьбе с дронами на юго-востоке страны

© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинФлаг у здания посольства Финляндии в Москве
Флаг у здания посольства Финляндии в Москве - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Флаг у здания посольства Финляндии в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВВС Финляндии проведут тренировки по борьбе с беспилотниками на юго-востоке страны и в Финском заливе.
  • В тренировках будут задействованы истребители F/A-18 Hornet ВВС, вертолеты NH90 и MD500 сухопутных сил, а также корабль ВМС.
  • Тренировки будут сосредоточены в Кюменлааксо, Южной Карелии и в восточной части Финского залива, области которых граничат с Россией.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Военно-воздушные силы Финляндии на фоне инцидентов с украинскими дронами сообщили, что проведут тренировки по борьбе с беспилотниками на юго-востоке страны и в Финском заливе.
"В юго-восточной Финляндии с 27 по 28 мая будут проводиться тренировки по борьбе с беспилотниками в рамках усиленной готовности системы противовоздушной обороны", - говорится в сообщении на сайте ВВС.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
В Финляндии выступили с громким призывом после предупреждения МИД России
08:46
Как уточнили военно-воздушные силы, в тренировках будут задействованы истребители F/A-18 Hornet ВВС, вертолеты NH90 и MD500 сухопутных сил, а также корабль ВМС.
По данным ВВС, тренировки будут сосредоточены в Кюменлааксо, Южной Карелии и в восточной части Финского залива. Области Кюменлааксо и Южная Карелия граничат с Россией.
"В качестве мишеней, имитирующих беспилотники, будут использоваться легкие вертолеты MD500 сухопутных сил, которые будут летать на очень низкой высоте. Истребители F/A-18 Hornet, вертолеты NH90 и корабль ВМС будут отрабатывать обнаружение и уничтожение мишеней", - говорится в сообщении.
Боеприпасы во время тренировок использоваться не будут, уточнили в ВВС.
С конца марта финские власти неоднократно сообщали об обнаружении беспилотников в Финляндии. Правоохранители по результатам расследований указывали на украинское происхождение дронов. По меньшей мере три из них несли неразорвавшийся боеприпас.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
В Финляндии сделали заявление о перехвате "Орешника"
08:56
 
В миреФинляндияФинский заливРоссияF/A-18
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала