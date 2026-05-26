Краткий пересказ от РИА ИИ ВВС Финляндии проведут тренировки по борьбе с беспилотниками на юго-востоке страны и в Финском заливе.

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Военно-воздушные силы Финляндии на фоне инцидентов с украинскими дронами сообщили, что проведут тренировки по борьбе с беспилотниками на юго-востоке страны и в Финском заливе.

"В юго-восточной Финляндии с 27 по 28 мая будут проводиться тренировки по борьбе с беспилотниками в рамках усиленной готовности системы противовоздушной обороны", - говорится в сообщении на сайте ВВС.

Как уточнили военно-воздушные силы, в тренировках будут задействованы истребители F/A-18 Hornet ВВС, вертолеты NH90 и MD500 сухопутных сил, а также корабль ВМС.

По данным ВВС, тренировки будут сосредоточены в Кюменлааксо, Южной Карелии и в восточной части Финского залива . Области Кюменлааксо и Южная Карелия граничат с Россией

"В качестве мишеней, имитирующих беспилотники, будут использоваться легкие вертолеты MD500 сухопутных сил, которые будут летать на очень низкой высоте. Истребители F/A-18 Hornet, вертолеты NH90 и корабль ВМС будут отрабатывать обнаружение и уничтожение мишеней", - говорится в сообщении.

Боеприпасы во время тренировок использоваться не будут, уточнили в ВВС.