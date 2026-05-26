ВВС Финляндии проведут тренировки по борьбе с беспилотниками

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Военно-воздушные силы Финляндии на фоне инцидентов с украинскими дронами сообщили, что проведут тренировки по борьбе с беспилотниками на юго-востоке страны и в Финском заливе.
Как уточнили военно-воздушные силы, в тренировках будут задействованы истребители F/A-18 Hornet ВВС, вертолеты NH90 и MD500 сухопутных сил, а также корабль ВМС.
По данным ВВС, тренировки будут сосредоточены в Кюменлааксо, Южной Карелии и в восточной части Финского залива. Области Кюменлааксо и Южная Карелия граничат с Россией.
"В качестве мишеней, имитирующих беспилотники, будут использоваться легкие вертолеты MD500 сухопутных сил, которые будут летать на очень низкой высоте. Истребители F/A-18 Hornet, вертолеты NH90 и корабль ВМС будут отрабатывать обнаружение и уничтожение мишеней", - говорится в сообщении.
Боеприпасы во время тренировок использоваться не будут, уточнили в ВВС.
С конца марта финские власти неоднократно сообщали об обнаружении беспилотников в Финляндии. Правоохранители по результатам расследований указывали на украинское происхождение дронов. По меньшей мере три из них несли неразорвавшийся боеприпас.