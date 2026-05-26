"Подготовимся к отражению": в Финляндии высказались об угрозе БПЛА

- Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что нет никаких признаков того, что Россия пыталась направить украинские беспилотники в сторону Финляндии.
- Орпо заверил, что Хельсинки обладает хорошими возможностями для отражения атак беспилотников.
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Россия никогда не пыталась направить в Финляндию украинские БПЛА, признал премьер-министр страны Петтери Орпо, выступая на брифинге перед журналистами, его слова передает газета Ilta-Sanomat.
"Мы ни с кем не воюем, и для нас нет прямой военной угрозы", — сказал он.
Орпо заверил, что Хельсинки обладает хорошими возможностями для отражения атак беспилотников.
"Если разведка или наши собственные системы наблюдения покажут, что такая угроза приближается к Финляндии с какого-либо направления, мы подготовимся к ее отражению", — пояснил политик.
Украинские беспилотники ранее неоднократно залетали на территорию Финляндии и стран Балтии. В прошлый вторник эстонский министр обороны Ханно Певкур сообщил, что румынский истребитель сбил украинский дрон над Эстонией.
На прошлой неделе Служба внешней разведки (СВР) сообщила, что командование ВСУ ведет подготовку к нанесению серии новых террористических ударов по тыловым регионам России. Киев собирается запускать беспилотники с территории прибалтийских государств для сокращения времени подлета, уточнялось в сообщении.
Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский в прошлый четверг заявил, что военная активность стран НАТО у границ России достигла уровня холодной войны.
4 мая, 07:23