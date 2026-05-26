Фестиваль "Лето. Музыка. Музей" пройдет в подмосковной Истре в июле

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. В государственном историко-художественном музее "Новый Иерусалим", который находится в муниципальном округе Истра, с 8 по 12 июля пройдет IX Музыкальный фестиваль "Лето. Музыка. Музей", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

С 2018 года бессменными организаторами фестиваля являются музей "Новый Иерусалим" и Московская областная филармония, при поддержке министерства культуры Российской Федерации и министерства культуры и туризма Московской области.

В этом году фестиваль посвящен 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. Программы концертов объединят сочинения самого Шостаковича и музыку композиторов, сыгравших роль в становлении и развитии его художественного мира.

Концерты традиционно проходят под открытым небом на территории музея "Новый Иерусалим" с панорамным видом на Ново-Иерусалимский монастырь.

"В этом году исполняется 120 лет со дня рождения великого русского композитора Дмитрия Шостаковича. Наш фестиваль "Лето. Музыка. Музей", конечно, не мог пройти мимо такого важного события, и мы постарались объединить в программах концертов произведения Шостаковича с произведениями композиторов, которые играли важнейшую роль в становлении и развитии творчества Дмитрия Дмитриевича", - отметил художественный руководитель фестиваля Дмитрий Юровский, его слова приводит пресс-служба.

Он добавил, что зрители услышат музыку Мусоргского, Малера, Вагнера, Римского-Корсакова, Глазунова, Прокофьева, Хиндемита, Стравинского в исполнении российских оркестров, солистов и дирижеров.

В числе участников фестиваля 2026 года — Государственный академический симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова, Российский национальный оркестр, Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского, дирижеры Дмитрий Юровский, Федор Безносиков, Филипп Чижевский и виолончелист Александр Рудин.

В этом сезоне на фестивале дебютируют скрипачки, лауреаты международных конкурсов Ольга Волкова и Елена Таросян, пианисты — лауреат XVII Международного конкурса имени П. И. Чайковского Станислав Корчагин и заслуженный артист Кабардино-Балкарской Республики Абисал Гергиев.

В заключительном гала-концерте фестиваля примет участие Российский национальный молодежный симфонический оркестр.

Особая черта фестиваля — соединение музыки, музейного пространства и исторического ландшафта. Перед концертами зрители по традиции могут посетить выставки музея "Новый Иерусалим", что делает каждый фестивальный вечер частью единого художественного маршрута.

"Организуя фестиваль на своей площадке, музей "Новый Иерусалим" создает особое пространство синтеза искусств. Здесь музыка обретает дополнительный смысл, переплетаясь с живописью, историей и архитектурой. В 2026 году, в год юбилея выдающегося композитора Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, эта миссия обретает особый смысл", — отметила генеральный директор музея "Новый Иерусалим" Анна Антипенко.