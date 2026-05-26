"Самые больные на Земле": Васильев назвал тех, кто боится допуска россиян

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Васильев заявил, что норвежские лыжные федерации выступают против президента Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохана Элиаша, так как тот предлагает чистый и справедливый спорт для всех.
- Генеральный секретарь Норвежской ассоциации лыжного спорта Ола Кеул призвал к отставке Элиаша, обвинив его в недостатке прозрачности и финансовых проблемах.
- Выборы главы FIS пройдут 11 июня в Белграде.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что норвежские лыжные федерации выступают против президента Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохана Элиаша, потому что он предлагает чистый и справедливый спорт для всех.
Ранее генеральный секретарь Норвежской ассоциации лыжного спорта Ола Кеул призвал к отставке Элиаша, обвинив его в недостатке прозрачности и финансовых проблемах. Выборы главы FIS пройдут 11 июня в Белграде.
"Норвежцы по понятным причинам категорически против, потому что мы являемся основным конкурентом для них - для астматиков и самых больных спортсменов на планете Земля, которые выигрывают золотые медали Олимпийских игр и чемпионатов мира. Конечно, мы им очень не нужны. Они хотят войти в историю как нация, которая выиграла максимальное количество золотых олимпийских медалей. Но при этом не очень стремятся к тому, чтобы создать равноправные условия для всех спортсменов", - сказал Васильев.
"Но что касается Элиаша, претендующего на второй срок на должности президента FIS, он просто обычный прагматик. Он не за нас, не за Россию, а за чистый и справедливый спорт. Это как раз то, что не нравится норвежцам. Они для себя хотят создать особые условия, а все остальные должны быть статистами. Это, по их представлению, то, как должен быть устроен лыжный спорт. Но не все разделяют эту теорию норвежцев, есть здравые федерации", - добавил Васильев.