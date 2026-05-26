Мирошник заявил, что Европа не предлагала ни одного проекта по Украине

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Европа не предлагала ни одного проекта по мирному урегулированию украинского кризиса, все действия были направлены на обрыв переговорного процесса, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
"Со стороны Европы мы не видели ни одного проекта мирного урегулирования. Только требования капитуляции, репараций и всего прочего. Там нет настроя на мирное урегулирование. Поэтому все эти действия, которые предпринимались, были направлены на обрыв переговорного процесса, в частности с участием США", - сказал Мирошник "Известиям".