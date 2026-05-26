СМИ: часть ЕС выступила против назначения переговорщика с Россией

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Чиновники из европейских стран-сторонниц Киева выступают против назначения спецпосланника от Европы для диалога с Россией, опасаясь, что это шаг может подорвать усилия по оказанию давления на РФ посредством санкций, пишет газета Politico.