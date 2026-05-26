СМИ: часть ЕС выступила против назначения переговорщика с Россией
08:45 26.05.2026 (обновлено: 08:51 26.05.2026)
СМИ: часть ЕС выступила против назначения переговорщика с Россией

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Чиновники из европейских стран-сторонниц Киева выступают против назначения спецпосланника от Европы для диалога с Россией.
  • Они утверждают, что назначение спецпосланника может подорвать усилия по оказанию давления на Россию с помощью санкций.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Чиновники из европейских стран-сторонниц Киева выступают против назначения спецпосланника от Европы для диалога с Россией, опасаясь, что это шаг может подорвать усилия по оказанию давления на РФ посредством санкций, пишет газета Politico.
"Высокопоставленные чиновники из стран, поддерживающих Украину, отвергают идею назначения спецспосланника от Европы..., утверждая, что... подобное назначение может подорвать усилия по оказанию давления на Россию с помощью санкций", - пишет издание.
В РФ при этом не раз заявляли, что антироссийские санкции не сработали, экономика страны растет.
Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
