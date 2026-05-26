Бывший тренер "Ротора" Евдокимов возглавил "Нефтехимик"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Роберт Евдокимов возглавил нижнекамский футбольный клуб "Нефтехимик".
- Соглашение рассчитано на два года.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Роберт Евдокимов возглавил нижнекамский футбольный клуб "Нефтехимик", сообщается в Telegram-канале команды.
Соглашение со специалистом рассчитано на два года. По итогам сезона-2025/26 "Нефтехимик" занял 11-е место в турнирной таблице Первой лиги - второго по силе дивизиона России.
Евдокимову 56 лет, с 2012 по 2017 год он возглавлял "Оренбург", вместе с которым в сезоне-2015/16 стал победителем Первой лиги и квалифицировался в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Специалист также работал в казахстанском "Тоболе", волгоградском "Роторе", "Нижнем Новгороде" и краснодарской "Кубани".
Во время карьеры игрока Евдокимов выступал за "Нефтехимик". В 1997 году спортсмен стал чемпионом России в составе московского "Спартака".
Билялетдинов возглавил костромской "Спартак"
25 мая, 18:26