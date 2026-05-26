Бывший тренер "Ротора" Евдокимов возглавил "Нефтехимик"
18:19 26.05.2026 (обновлено: 18:22 26.05.2026)
Бывший тренер "Ротора" Евдокимов возглавил "Нефтехимик"

"Нефтехимик" объявил о назначении Евдокимова на пост главного тренера

  • Роберт Евдокимов возглавил нижнекамский футбольный клуб "Нефтехимик".
  • Соглашение рассчитано на два года.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Роберт Евдокимов возглавил нижнекамский футбольный клуб "Нефтехимик", сообщается в Telegram-канале команды.
Соглашение со специалистом рассчитано на два года. По итогам сезона-2025/26 "Нефтехимик" занял 11-е место в турнирной таблице Первой лиги - второго по силе дивизиона России.
Евдокимову 56 лет, с 2012 по 2017 год он возглавлял "Оренбург", вместе с которым в сезоне-2015/16 стал победителем Первой лиги и квалифицировался в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Специалист также работал в казахстанском "Тоболе", волгоградском "Роторе", "Нижнем Новгороде" и краснодарской "Кубани".
Во время карьеры игрока Евдокимов выступал за "Нефтехимик". В 1997 году спортсмен стал чемпионом России в составе московского "Спартака".
ФутболРоссияРоберт ЕвдокимовНефтехимикПервая ЛигаОренбургТоболРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
