ЦБ не стал комментировать дальнейшие действия по иску к Euroclear

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. ЦБ РФ не стал комментировать дальнейшие действия по иску к Euroclear, считает комментарии о возможной процессуальной стратегии преждевременными.
Арбитражный суд Москвы во вторник по заявлению Банка России обратил к немедленному исполнению решение о взыскании по его иску порядка 200 миллиардов евро с бельгийского Euroclear Bank.
"Что касается наших дальнейших действий, считаем комментарии о возможной процессуальной стратегии преждевременными", - говорится в сообщении регулятора.