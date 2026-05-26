ЦБ не стал комментировать дальнейшие действия по иску к Euroclear
19:59 26.05.2026
ЦБ РФ не стал комментировать дальнейшие действия по иску к Euroclear

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Арбитражный суд Москвы по заявлению Банка России обратил к немедленному исполнению решение о взыскании порядка 200 миллиардов евро с бельгийского Euroclear Bank.
  • ЦБ считает преждевременными комментарии о возможной процессуальной стратегии по иску к Euroclear.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. ЦБ РФ не стал комментировать дальнейшие действия по иску к Euroclear, считает комментарии о возможной процессуальной стратегии преждевременными.
Арбитражный суд Москвы во вторник по заявлению Банка России обратил к немедленному исполнению решение о взыскании по его иску порядка 200 миллиардов евро с бельгийского Euroclear Bank.
"Что касается наших дальнейших действий, считаем комментарии о возможной процессуальной стратегии преждевременными", - говорится в сообщении регулятора.
ЭкономикаМоскваЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Euroclear
 
 
