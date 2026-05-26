Суд обратил к немедленному исполнению решение по иску ЦБ к Euroclear

Представители Euroclear заявили о нарушениях в процедуре приведения решения к немедленному исполнению, так как текст решения еще не опубликован.

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению Банка России обратил к немедленному исполнению решение о взыскании по его иску порядка 200 миллиардов евро с бельгийского Euroclear Bank, сообщил РИА Новости один из участников заседания, прошедшего в закрытом режиме.

"Заявление удовлетворено", - сказал собеседник агентства.

Арбитражный суд Москвы 15 мая полностью удовлетворил иск ЦБ Euroclear , взыскав с ответчика убытки в семи валютах в общем размере порядка 200 миллиардов евро.

В пресс-службе суда РИА Новости подтвердили, что "арбитражный суд города Москвы удовлетворил заявление об обращении решения по иску Центрального банка РФ к Euroclear Bank S.A./N.V к немедленному исполнению".

Комментируя итоги заседания, представители Euroclear в суде Сергей Савельев и Максим Кульков заявили журналистам, что процедура приведения решения к немедленному исполнению прошла с нарушениями, так как текст самого решения еще не опубликован.

ЦБ 19 мая направил в суд заявление, в котором попросил обратить решение к немедленному исполнению. Комментируя обращение в суд, регулятор заявил, что считает "необходимым принять незамедлительные действия по защите интересов Банка России, в том числе учитывая продолжающиеся незаконные действия в отношении суверенных активов и заявления официальных лиц ЕС по поводу возможного использования активов Банка России".

Иск ЦБ к Euroclear поступил в суд в декабре. Банк России, комментируя его, сообщал тогда, что просит взыскать с ответчика убытки, поскольку действиями Euroclear Центробанку был причинен вред, обусловленный невозможностью распоряжаться принадлежащими ему денежными средствами и ценными бумагами. Как пояснял регулятор, величина иска складывается из стоимости заблокированных активов и упущенной выгоды.

Комментируя решение суда, ЦБ РФ сообщил, что удовлетворен им, так как суд признал незаконность действий депозитария Euroclear, причиняющих убытки Банку России, но напомнил, что Euroclear имеет право обжаловать его.