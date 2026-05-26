В Италии объяснили, почему ЕС проигнорировал атаку в Старобельске

РИМ, 26 мая – РИА Новости. Евросоюз проигнорировал удар по учебному корпусу и общежитию в Старобельске, так как обстрел был совершен с использованием поставляемого Европой вооружения, заявил главный редактор итальянской газеты Fatto Quotidiano Марко Травальо.

В редакционной статье он написал, что, "как обычно, ЕС со свистом проигнорировал" атаку в ЛНР

"Отчасти потому, что бойня была совершена с использованием нашего оружия. Вместо этого он (ЕС - ред.) осудил ответные действия России", - заявил Травальо.

По словам журналиста, ЕС действует наугад, без компаса, применяя новые санкции против Москвы по четным дням и увеличивая закупки российского газа по нечетным. Конфликт на Украине , отметил он, таким образом выходит из-под контроля.

"Киев, оказавшись между одним скандалом, связанным с кражей нашей помощи, и другим, больше не знает, как набрать людей, чтобы остановить новое российское наступление на остатки украинского Донбасса . Так, он запускает ракеты и беспилотники по гражданским целям в России", - написал Травальо. Когда Россия проводит ответные действия, Зеленский обвиняет своих союзников и зарабатывает еще больше денег, заметил журналист.

"Украинские атаки ни на миллиметр не меняют ход конфликта, который намечен уже три года, когда произошел провал последнего украинского контрнаступления, за ним последовали новые наступления России, контролирующей теперь 20% территории страны", - заявил руководитель известной итальянской газеты.