Рейтинг@Mail.ru
В Италии объяснили, почему ЕС проигнорировал атаку в Старобельске - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:35 26.05.2026 (обновлено: 16:37 26.05.2026)
В Италии объяснили, почему ЕС проигнорировал атаку в Старобельске

Травальо: ЕС проигнорировал удар по ЛНР, так как Киев применил его оружие

© REUTERS / Yves HermanФлаги Европейского союза перед зданием штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги Европейского союза перед зданием штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© REUTERS / Yves Herman
Флаги Европейского союза перед зданием штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный редактор итальянской газеты Fatto Quotidiano Марко Травальо заявил, что Евросоюз проигнорировал удар по учебному корпусу и общежитию в Старобельске, так как обстрел был совершен с использованием поставляемого Европой вооружения.
  • Травальо отметил, что ЕС действует непоследовательно, применяя новые санкции против Москвы и увеличивая закупки российского газа.
  • По словам журналиста, украинские атаки не меняют ход конфликта, который продолжается уже три года.
РИМ, 26 мая – РИА Новости. Евросоюз проигнорировал удар по учебному корпусу и общежитию в Старобельске, так как обстрел был совершен с использованием поставляемого Европой вооружения, заявил главный редактор итальянской газеты Fatto Quotidiano Марко Травальо.
В редакционной статье он написал, что, "как обычно, ЕС со свистом проигнорировал" атаку в ЛНР.
Представители СМИ из 19 стран на месте трагедии в Старобельске в ЛНР - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
Лантратова рассказала о реакции журналистов, приехавших в Старобельск
25 мая, 19:41
"Отчасти потому, что бойня была совершена с использованием нашего оружия. Вместо этого он (ЕС - ред.) осудил ответные действия России", - заявил Травальо.
По словам журналиста, ЕС действует наугад, без компаса, применяя новые санкции против Москвы по четным дням и увеличивая закупки российского газа по нечетным. Конфликт на Украине, отметил он, таким образом выходит из-под контроля.
"Киев, оказавшись между одним скандалом, связанным с кражей нашей помощи, и другим, больше не знает, как набрать людей, чтобы остановить новое российское наступление на остатки украинского Донбасса. Так, он запускает ракеты и беспилотники по гражданским целям в России", - написал Травальо. Когда Россия проводит ответные действия, Зеленский обвиняет своих союзников и зарабатывает еще больше денег, заметил журналист.
"Украинские атаки ни на миллиметр не меняют ход конфликта, который намечен уже три года, когда произошел провал последнего украинского контрнаступления, за ним последовали новые наступления России, контролирующей теперь 20% территории страны", - заявил руководитель известной итальянской газеты.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и один работник. Погиб 21 человек, пострадали 44.
Представители СМИ из 19 стран на месте трагедии в Старобельске в ЛНР - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Лантратова назвала удар ВСУ по Старобельску циничным расчетом
Вчера, 14:33
 
В миреЛуганская Народная РеспубликаРоссияСтаробельскЛеонид ПасечникЕвросоюзВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала