Рейтинг@Mail.ru
В Энергодаре принимают меры, чтобы снизить риски для людей от атак ВСУ - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:38 26.05.2026 (обновлено: 16:42 26.05.2026)
В Энергодаре принимают меры, чтобы снизить риски для людей от атак ВСУ

Лихачев: в Энергодаре принимают меры, чтобы снизить риски для людей от атак ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Энергодар
Стела на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Стела на въезде в Энергодар. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Энергодаре принимают меры для снижения рисков для людей от атак ВСУ.
  • Организуется вывоз детей на летний отдых, перевод персонала на 12-часовые смены, закупка оборудования для энергоснабжения городских объектов, оказание помощи пострадавшим.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. В Энергодаре принимаются меры, чтобы максимально снизить риски для людей от атак ВСУ, организуется вывоз детей на летний отдых, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
Во вторник Лихачев сообщил, что город-спутник Запорожской АЭС Энергодар уже больше двух недель находится под постоянным огнем со стороны ВСУ.
«
"Безусловно, мы принимаем меры, чтобы даже в такой сложной ситуации максимально снизить риски для людей. Уже перевели персонал на 12-часовые смены, закупаем оборудование для энергоснабжения городских объектов, организуем вывоз детей на летний отдых и, конечно, поможем с застеклением квартир пострадавших в результате атак, окажем и персональную помощь", - сказал Лихачев.
Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
ВСУ целенаправленно сеют панику в Энергодаре, заявил Лихачев
16 мая, 17:48
 
Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарАлексей ЛихачевВооруженные силы УкраиныГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Запорожская АЭСЗапорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала