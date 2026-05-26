В Энергодаре принимают меры, чтобы снизить риски для людей от атак ВСУ

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. В Энергодаре принимаются меры, чтобы максимально снизить риски для людей от атак ВСУ, организуется вывоз детей на летний отдых, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
Во вторник Лихачев сообщил, что город-спутник Запорожской АЭС Энергодар уже больше двух недель находится под постоянным огнем со стороны ВСУ.
"Безусловно, мы принимаем меры, чтобы даже в такой сложной ситуации максимально снизить риски для людей. Уже перевели персонал на 12-часовые смены, закупаем оборудование для энергоснабжения городских объектов, организуем вывоз детей на летний отдых и, конечно, поможем с застеклением квартир пострадавших в результате атак, окажем и персональную помощь", - сказал Лихачев.