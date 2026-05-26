"Росатом" не бросит Энергодар, заявил Лихачев

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости. Росатом не бросит Энергодар ни при каких обстоятельствах и сделает все, чтобы помочь его жителям в непростое время, заявил глава компании Алексей Лихачев.
Росатом получает всю информацию об обстановке в Энергодаре, который на протяжении двух недель подвергается непрерывным атакам ВСУ, и сразу же доводит ее до руководства страны, заявил Лихачев.
"Друзья, товарищи, помните. Мы не бросим город ни при каких обстоятельствах и сделаем все, чтобы вам помочь выстоять в это непростое время. Дорогие друзья, мы вместе с вами", - сказал Лихачев в видеообращении, опубликованном в канале ЗАЭС в Макс.