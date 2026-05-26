Рейтинг@Mail.ru
"Росатом" не бросит Энергодар, заявил Лихачев - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:37 26.05.2026
"Росатом" не бросит Энергодар, заявил Лихачев

Лихачев: "Росатом" не бросит Энергодар ни при каких обстоятельствах

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЭнергодар
Энергодар - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Энергодар . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что компания не бросит Энергодар ни при каких обстоятельствах и сделает все, чтобы помочь его жителям.
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости. Росатом не бросит Энергодар ни при каких обстоятельствах и сделает все, чтобы помочь его жителям в непростое время, заявил глава компании Алексей Лихачев.
Росатом получает всю информацию об обстановке в Энергодаре, который на протяжении двух недель подвергается непрерывным атакам ВСУ, и сразу же доводит ее до руководства страны, заявил Лихачев.
"Друзья, товарищи, помните. Мы не бросим город ни при каких обстоятельствах и сделаем все, чтобы вам помочь выстоять в это непростое время. Дорогие друзья, мы вместе с вами", - сказал Лихачев в видеообращении, опубликованном в канале ЗАЭС в Макс.
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Росатом будет выполнять все обязательства по АЭС "Бушер", заявил Лихачев
Вчера, 11:46
 
ЭнергодарАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Вооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала