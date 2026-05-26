03:36 26.05.2026 (обновлено: 10:21 26.05.2026)
Врач рассказал, как питаться перед экзаменами

РИА Новости: перед экзаменами не стоит вводить новые продукты и диеты

Прием у врача. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Перед экзаменами не стоит вводить новые продукты и диеты.
  • Утром лучше выбирать плотный, но легкий завтрак: кашу, яйцо, молочные продукты и фрукты.
  • Важно избегать переедания, жирной, жареной и острой пищи, а также больших порций сладкого и соблюдать умеренный, но регулярный прием жидкости.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Перед экзаменами не стоит вводить новые продукты и диеты, предпочтение лучше отдавать легким, но сытным завтракам - каши, яйца, молочные продукты и фрукты, рассказал РИА Новости семейный врач, эксперт Национальной технологической инициативы Максим Сычев.
"Лучше придерживаться привычного режима питания: не вводить новые экзотические продукты накануне и не переходить на экстренные диеты или жесткие ограничения. Утром лучше выбрать плотный, но легкий завтрак: овсянка или другая цельнозерновая каша, яйцо, творог или йогурт, немного фруктов", - сказал он.
Кроме того, важно избегать переедания, жирной, жареной и острой пищи, а также больших порций сладкого, которые вызывают резкие скачки сахара в крови и последующую сонливость.
Врач отметил, что хорошо помогает умеренный, но регулярный прием жидкости - воды или чая, а от кофе и газировок лучше воздержаться.
"В целом идеальный подход накануне и в день экзамена - это спокойное, сбалансированное питание, достаточный сон и отсутствие так называемого стрессового переедания на фоне волнения", - заключил Сычев.
