Ефимов: восемь детсадов построили за счет бюджета в Новой Москве

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Восемь детских садов построили в Новомосковском административном округе с 2021 года по Адресной инвестиционной программе, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Более чем за пять лет в Новомосковском административном округе за счет городского бюджета возвели восемь современных зданий детских садов. Их общая площадь превышает 30 тысяч квадратных метров. Реализация этих проектов позволила обеспечить юных москвичей современными и комфортными пространствами для учебы и развития", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Новые детсады, рассчитанные примерно на две тысячи воспитанников, появились в Филимонковском районе, Коммунарке и Щербинке, уточнил замглавы города. Так, в 2024 году заработал детский сад площадью 5,2 тысячи квадратных метров на 350 мест по адресу улица Георгиевская, 8, его отличительная особенность в наличии бассейна, привел пример заммэра.

Он также упомянул об открытии детсада на 2,9 тысячи "квадратов" для 200 дошколят на улице Харлампиева, 33. Оба учреждения образования находятся в Филимонковском районе.

В свою очередь, в департаменте гражданского строительства отметили современный объект в Щербинке, где по адресу квартал Южный, 12 для 150 ребят возвели детсад на более чем 3 тысячи "квадратов".