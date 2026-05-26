Ушаков рассказал, кто присоединится к заседанию ЕАЭС в Астане

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. К заседанию Высшего Евразийского экономического совета в Астане подключатся президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, вице-президент Кубы Сальвадор Вальдес Меса и министр промышленности, рудников и торговли Ирана Мохаммад Атабак, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Президент России Владимир Путин посетит Казахстан с государственным визитом 27-29 мая.
"В расширенном составе, когда будет заседание, к нему подключатся представители государств-наблюдателей (при ЕАЭС - ред.) президент Узбекистана Мирзиеев, вице-президент Кубы и министр промышленности, рудников и торговли Ирана", - сказал Ушаков журналистам.