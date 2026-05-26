Киргизия станет председателем в ЕАЭС в 2027 году, заявил Ушаков

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Председательство в ЕАЭС в 2027 году перейдет Киргизии, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Президент РФ Владимир Путин в среду отправится в Казахстан с трехдневным государственным визитом. Глава государства примет участие в мероприятиях в рамках ЕАЭС, в том числе в заседании Высшего евразийского экономического совета.
"С 1 января 2027 года председательство переходит Киргизии", - сообщил Ушаков на брифинге.
Председателем в ЕАЭС в текущем году является Казахстан. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин отмечал, что Россия разделяет приоритеты председательства Казахстана в союзе.