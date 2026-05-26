Просто так исключить страну из ЕАЭС невозможно, заявил Ушаков
17:03 26.05.2026
Просто так исключить страну из ЕАЭС невозможно, заявил Ушаков

  • Согласно принципиальным установкам сотрудничества в рамках ЕАЭС, исключить страну из союза просто так невозможно.
  • Возможен вариант, когда страна сама заявляет о том, что прекращает сотрудничество в рамках ЕАЭС.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Просто так исключить одну страну из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) невозможно согласно установкам сотрудничества в рамках Союза, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Согласно принципиальным установкам сотрудничества в рамках ЕАЭС просто так, каким-то решением исключить ту или иную страну из сотрудничества в рамках этого Союза невозможно. Возможен вариант, когда страна сама заявляет о том, что она по тем или иным причинам прекращает сотрудничество", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос, могут ли быть приняты рекомендации по исключению Армении из ЕАЭС.
Он отметил, что возможные последствия такого шага необходимо обсудить, и это будет сделано в ходе заседания лидеров стран-участниц ЕАЭС в узком составе.
Президент России Владимир Путин посетит Казахстан с государственным визитом 27-29 мая. Он планирует в среду вечером пообщаться с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, а уже в четверг принять участие в саммите ЕАЭС.
Путин говорил, что членство Армении в ЕС и ЕАЭС невозможно, напомнил Ушаков
РоссияКазахстанАрменияЮрий УшаковВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевЕвразийский экономический союз
 
 
