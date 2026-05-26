Джику попал в предварительную заявку сборной Ганы на ЧМ - РИА Новости Спорт, 26.05.2026
10:39 26.05.2026
Джику попал в предварительную заявку сборной Ганы на ЧМ

Защитник "Спартака" Джику попал в предварительную заявку сборной Ганы на ЧМ

© РИА Новости / Александр Вильф
Александер Джику (Спартак) и Иван Сергеев (Динамо) - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Александер Джику (Спартак) и Иван Сергеев (Динамо). Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александер Джику включен в предварительную заявку сборной Ганы для подготовки к товарищескому матчу против сборной Уэльса и чемпионату мира.
  • Тренировочный лагерь сборной Ганы открылся 25 мая, команда готовится в Кардиффе к товарищескому матчу, который пройдет 2 июня.
  • Джику перешел в "Спартак" из турецкого "Фенербахче" в сентябре 2025 года и завоевал Кубок России в составе "красно-белых".
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Защитник московского футбольного клуба "Спартак" Александер Джику включен в предварительную заявку сборной Ганы для подготовки к товарищескому матчу против сборной Уэльса и чемпионату мира, сообщается на сайте Футбольной ассоциации Ганы (GFA).
В заявку из 28 футболистов включены пять вратарей, девять защитников, семь полузащитников и семь нападающих. Тренировочный лагерь открылся 25 мая, сборная Ганы готовится в Кардиффе к товарищескому матчу против сборной Уэльса, который пройдет 2 июня.
В окончательный состав на чемпионат мира в США, Мексике и Канаде войдут 26 игроков. Сборная Ганы попала в группу L, где сыграет с командами Панамы, Англии и Хорватии.
Джику 31 год, он перешел в "Спартак" из турецкого "Фенербахче" в сентябре 2025 года. В составе "красно-белых" Джику завоевал Кубок России. На его счету 38 матчей и 4 мяча за сборную Ганы, он является участником чемпионата мира 2022 года в Катаре.
ФутболСпортГанаУэльсКардиффАлександер ДжикуСпартак МоскваФенербахчеКубок России по футболу
 
