Джику попал в предварительную заявку сборной Ганы на ЧМ

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Защитник московского футбольного клуба "Спартак" Александер Джику включен в предварительную заявку сборной Ганы для подготовки к товарищескому матчу против сборной Уэльса и чемпионату мира, сообщается на сайте Футбольной ассоциации Ганы (GFA).
Джику 31 год, он перешел в "Спартак" из турецкого "Фенербахче" в сентябре 2025 года. В составе "красно-белых" Джику завоевал Кубок России. На его счету 38 матчей и 4 мяча за сборную Ганы, он является участником чемпионата мира 2022 года в Катаре.