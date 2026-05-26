Джику попал в предварительную заявку сборной Ганы на ЧМ

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Защитник московского футбольного клуба "Спартак" Александер Джику включен в предварительную заявку сборной Ганы для подготовки к товарищескому матчу против сборной Уэльса и чемпионату мира, сообщается на сайте Футбольной ассоциации Ганы (GFA).