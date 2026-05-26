В Совфеде прокомментировали угрозы главы МИД Литвы в адрес России

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Глава литовского МИД Кестутис Будрис угрозами в адрес России хочет придать себе политический вес в глазах Брюсселя, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Будрис заявил 18 мая, что надо показать России способность НАТО преодолеть защиту Калининградской области, и у альянса якобы есть средства, которые он может применить против военной инфраструктуры РФ в этом регионе. Во вторник он попытался объяснить свое вызвавшее большой резонанс заявление тем, что это якобы покажет уверенность Литвы в своих силах и укрепит ее имидж в глазах западных партнеров.