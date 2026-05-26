Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде прокомментировали угрозы главы МИД Литвы в адрес России - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:06 26.05.2026
В Совфеде прокомментировали угрозы главы МИД Литвы в адрес России

Джабаров: глава МИД Литвы, угрожая России, пытается придать себе вес перед ЕС

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Литвы
Флаг Литвы - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Флаг Литвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что глава литовского МИД Кестутис Будрис пытается придать себе политический вес в глазах Брюсселя угрозами в адрес России.
  • Джабаров назвал Будриса "пустым местом" с точки зрения дипломатии и отметил, что угрозы в адрес России делаются незадолго до начала саммита НАТО в Анкаре.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Глава литовского МИД Кестутис Будрис угрозами в адрес России хочет придать себе политический вес в глазах Брюсселя, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Будрис заявил 18 мая, что надо показать России способность НАТО преодолеть защиту Калининградской области, и у альянса якобы есть средства, которые он может применить против военной инфраструктуры РФ в этом регионе. Во вторник он попытался объяснить свое вызвавшее большой резонанс заявление тем, что это якобы покажет уверенность Литвы в своих силах и укрепит ее имидж в глазах западных партнеров.
"С точки зрения дипломатии Будрис – пустое место. Угрозами в адрес России он хочет придать себе политический вес в глазах Брюсселя. Причем делает это незадолго до начала саммита НАТО в Анкаре", – сказал Джабаров в беседе с деловой газетой ВЗГЛЯД.
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
"Кошмарные сценарии": глава МИД Литвы высказался о нападении на Калининград
Вчера, 04:21
 
В миреВладимир ДжабаровСовет Федерации РФКалининградская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала