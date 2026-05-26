Жалоб на нарушение прав россиянки, задержанной в Дубае, не поступало

ДУБАЙ, 26 мая - РИА Новости. Жалоб на нарушение прав россиянки, задержанной с чемоданом наркотиков в Дубае, не поступало, сообщило РИА Новости в генконсульстве России в Дубае.
"Жалоб на нарушение прав со стороны российской гражданки не поступало. Необходимые процессуальные действия осуществляются в соответствии с местным законодательством", - отметили в дипмиссии.
При этом там подчеркнули, что вопросы, связанные с установлением принадлежности багажа и обстоятельств произошедшего находятся в компетенции правоохранительных органов ОАЭ. При необходимости Генеральное консульство готово оказывать содействие эмиратским властям в пределах своих полномочий.