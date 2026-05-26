Рейтинг@Mail.ru
Жалоб на нарушение прав россиянки, задержанной в Дубае, не поступало - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:31 26.05.2026 (обновлено: 14:32 26.05.2026)
Жалоб на нарушение прав россиянки, задержанной в Дубае, не поступало

Жалоб на нарушение прав россиянки, задержанной в Дубае с наркотиками, не было

© AP Photo / Kamran JebreiliДубай
Дубай - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© AP Photo / Kamran Jebreili
Дубай. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жалоб на нарушение прав россиянки, задержанной с чемоданом наркотиков в Дубае, не поступало.
  • Вопросы установления принадлежности багажа и обстоятельств произошедшего находятся в компетенции правоохранительных органов ОАЭ.
ДУБАЙ, 26 мая - РИА Новости. Жалоб на нарушение прав россиянки, задержанной с чемоданом наркотиков в Дубае, не поступало, сообщило РИА Новости в генконсульстве России в Дубае.
"Жалоб на нарушение прав со стороны российской гражданки не поступало. Необходимые процессуальные действия осуществляются в соответствии с местным законодательством", - отметили в дипмиссии.
При этом там подчеркнули, что вопросы, связанные с установлением принадлежности багажа и обстоятельств произошедшего находятся в компетенции правоохранительных органов ОАЭ. При необходимости Генеральное консульство готово оказывать содействие эмиратским властям в пределах своих полномочий.
Вид на смотровую площадку Большого Будды в провинции Пхукет - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
В Таиланде задержали россиянина с крупной партией наркотиков
18 мая, 20:35
 
В миреДубайРоссияОАЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала