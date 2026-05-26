22:18 26.05.2026
В Госдуме объяснили, почему западные дипломаты не спешат покидать Киев

Картаполов: Евросоюзу безразличны собственные дипломаты в Киеве

26.05.2026
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Западные дипломаты не спешат покидать Киев, так как вынуждены выполнять предписания из Брюсселя, а для Евросоюза собственные дипломатические работники безразличны и неинтересны, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
В понедельник МИД России заявил, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, в связи с чем ВС РФ приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Министерство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее. При этом представитель Еврокомиссии Анита Хиппер заявила, что Евросоюз не намерен эвакуировать своих дипломатов из Киева на фоне предупреждения МИД РФ
"Они (дипломаты - ред.) вынуждены выполнять предписания из Брюсселя. А Брюссель в очередной раз показал свою звериную сущность. Если сначала для них абсолютно неинтересными и бесполезными были украинцы, то теперь такими же стали и собственные дипломатические работники. Это их проблемы, мы их всех предупреждаем" – сказал Картаполов ИС "Вести".
По словам главы комитета, в ЕС готовы "бросить все в топку", лишь бы только продолжать поддерживать войну, которую сами же и развязали.
