"Почему миллион не оформляете?" Как в России повышают рождаемость

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости, Анастасия Гнединская. Покупка квартиры за 0,1 процента от стоимости, выплаты до миллиона рублей для молодых мам, уникальные условия по ипотеке — в регионах России принимают меры для повышения рождаемости. О том, что предлагают власти и какие это приносит результаты, — в материале РИА Новости.

"Не готовы стать родителями"

Уже не "приятные хлопоты", а "сложный, ресурсоемкий проект". Именно так, по словам гендиректора Аналитического центра ВЦИОМ Валерия Федорова, молодые люди сейчас воспринимают рождение ребенка.

Пятая часть опрошенных в возрасте от 18 до 34 лет заявили, что боятся становиться родителями. Причина — слишком большая ответственность и страх не дать должного воспитания. Примерно столько же респондентов из той же возрастной группы вовсе не хотят иметь детей: живут для себя.

"И это наши самые молодые поколения, которые только вошли в фертильный возраст", — подчеркнул Федоров.

По мнению эксперта, и пенсионеры все меньше интересуются внуками. Многие работают, следовательно, на поддержку взрослых детей не остается ни сил, ни времени. "Это говорит о том, что поколения друг другу зачастую помогают слабовато. Безусловно, такой подход отражается на демографии", — считает Федоров.

Все же большая часть молодежи готова рожать, но при определенных условиях: половине опрошенных необходимо собственное жилье достаточной площади, 41 проценту нужен стабильный высокий доход. Треть хочет поддержки от государства.

Кризис пришел и в уже созданные семьи. Роли мужчины и женщины пересматриваются.

"Все мы помним время, когда главой семьи признавался мужчина. Потом возникли сомнения. А сегодня, когда мы спрашиваем респондентов, кто у вас глава семьи, выясняется, что у них нет такого. Исчезла сама роль", — отметил генеральный директор ВЦИОМ.

"Коробочка неполная еще"

Впрочем, некоторым регионам удалось изменить негативный сценарий. В Тульской области очень непростая демографическая ситуация. По словам губернатора Дмитрия Миляева, каждый третий в регионе — из старшего поколения. "Но мы поставили цель стимулировать молодежь не откладывать рождение детей, сделать покупку жилья более реалистичной", — указал он.

Среди ключевых решений — специальная выплата для погашения ипотеки, а также другие беспрецедентные меры поддержки. В итоге в 2025 году дети чаще стали появляться именно в молодых семьях. Тенденция сохраняется и в 2026-м.

Малышка Зоя в семье Татьяны и Николая Жидковых — четвертый ребенок. "Подумали и поняли: коробочка неполная еще. Хотя у нас есть и мальчик, и девочка, и уже взрослый сын", — говорит Татьяна.

Жили в тот момент с ее родителями. И оформили ипотеку — как раз в соседнем доме продавалась небольшая квартира. Вложили в это федеральную выплату в 450 тысяч, которая полагается при рождении третьего и последующих детей.

Потом узнали, что в Туле ввели новую меру поддержки — 550 тысяч на ипотеку для многодетных. В итоге сейчас благодаря федеральным и региональным пособиям семья существенно сократила платежи по кредиту.

Воспользовалась Татьяна и еще одной опцией для матерей — прокатом детских вещей. Взяла в аренду стульчик для кормления и автокресло.

"Если честно, я бы вообще все вещи для первого года жизни брала в прокате. Там были и кроватки, и коляски, и ванночки, и шезлонги. Но эта услуга появилась позже, чем Зоя родилась. Нас приятно поразило, что все новое — выдавали прямо в коробках и от известных фирм".

© Фото представлено Татьяной Жидковой Татьяна и Николай Жидковы с детьми

"Получили деньги и вложили в ипотеку"

Анастасии Шапалиной — 27. У нее уже трое детей. Первую дочь родила в 18, когда училась на повара-кондитера. Оканчивала колледж уже беременной. Говорит: стала матерью так рано сознательно. "Зачем тянуть? Потом ведь может и не получиться".

Конечно, было сложновато: муж работал в Москве, свекровь еще не вышла на пенсию. "Но ничего, справилась".

Вторая дочь появилась на свет через четыре года — Вика, первая, очень хотела сестренку. Самой младшей, Варе, сейчас год и восемь месяцев.

Узнав о третьем пополнении, семья решила переехать из однушки в двушку. Взяли ипотеку. Анастасия подчеркивает: очень помогло государство.

© Фото предоставлено Анастасией Шапалиной Анастасия Шапалина с дочерьми и мужем

"На первый взнос мы потратили деньги от старой квартиры и материнский капитал. После рождения Вари нам полагалась федеральная выплата в 450 тысяч. Отказались от земли — это еще 200 тысяч. Затем неожиданно получили еще 550 тысяч из регионального бюджета как многодетные. Все деньги вложили в погашение ипотеки", — объясняет она.

А потом ей позвонили из соцзащиты: "Почему миллион не оформляете?" Оказалось, что с 2025 года в Тульской области действует дополнительная мера поддержки: женщинам, родившим второго ребенка до 25 лет или третьего до 28, выделяют миллион, который можно потратить на образование, улучшение жилищных условий или санаторно-курортное лечение детей.

"Мы даже не сразу поверили, что такое возможно, думали, речь идет об уже полученных деньгах", — вспоминает собеседница РИА Новости. И добавляет: благодаря всему этому кредит на квартиру почти закрыли. "А ведь когда брали его, рассчитывали только на себя".

© Фото предоставлено Анастасией Шапалиной Анастасия Шапалина с семьей в день выписки из роддома с младшей дочерью

"Не хотят выходить из зоны комфорта"

В Тульской области считают, что не меньше надо опекать и кризисные семьи. Например, с женщинами, решившимися на аборт, здесь работают психологи. За год им удалось сохранить жизни 300 малышей.

"Тут неуместно выражение "отговорить от аборта". Скорее просветить, рассказать о последствиях, самое страшное из которых — бесплодие", — уточняет Ольга Полуэктова, психолог Тульского областного перинатального центра.

В методическом кабинете есть макеты эмбрионов от пяти-шести недель, фотографии. "Показываем, объясняем, как выглядит плод в тот или иной период". По словам специалиста, глубже всего проникают в душу истории из личного опыта. Ольга Геннадьевна часто вспоминает 16-летнюю девушку, вместе с которой лежала в роддоме. Та долго думала, оставлять ребенка или нет. В итоге решилась рожать.

"Потом, уже став старше, она хотела еще забеременеть, но не могла: три выкидыша один за другим. И если бы в 16 согласилась на аборт, была бы бездетной", — говорит психолог.

И продолжает: у желания прервать беременность есть не только внешние причины, такие как отсутствие заработка, партнера, но и более глубокие.

"Одна из основных — это нежелание выходить из зоны комфорта. Кроме того, часто в современном обществе ребенка рассматривают как проект, в который нужно вложить все силы, деньги, время. В семье считают, что второго уже не потянут".

Кстати, в последнее время к психологу обращается немало возрастных женщин, забеременевших в конце фертильного периода жизни. "Для них это большой стресс. Они говорят: "Нам уже внуков нянчить, а тут ребенок". К таким женщинам нужен особый подход: она в шоке, считает, что не готова. Но в реальности просто боится — осуждения, перемен".

Работают тульские психологи и в загсах — с разводящимися парами.

"Обычно они без детей. Поэтому сохранение таких супружеских отношений стратегически важно для региона в аспекте демографии, — поясняет директор семейного МФЦ "Мой семейный центр" Эвелина Шубинская. — Эти пары при поддержке нашего специалиста переживают возникшие жизненные трудности, первый семейный кризис, и после этого, как правило, рождаются дети".

Разводятся вовсе не из-за измен или материальных проблем, как можно подумать, а из-за плохой коммуникации.

"Первая причина — не совпали добрачные ожидания. Вторая — не смогли найти компромиссное решение в трудных ситуациях, в том числе бытовых", — добавляет специалист.

Третья — вмешательство родных. В разгар конфликта родители, вместо того чтобы помочь молодым помириться, нередко советуют: "Разводись, другого найдешь".

Шубинская приводит пример: жена прибегала с работы, мыла полы в коридоре, собирала на стол, а уставший муж проходил прямо по вымытому в ботинках. И как-то супруга выпалила: "Ты ведешь себя как свинья". Посыпались взаимные упреки, брак почти распался.

"Было понятно: они еще друг друга любят, но поладить не могут. Наша задача как психологов — научить таких коммуницировать по-другому, отказаться от претензий", — объясняет собеседница РИА Новости.

В итоге удается сохранить 25 процентов браков на грани развода.

Всего же в Тульской области реализуется более 60 мер поддержки семей. Наряду с материальными дотациями в школах ввели уроки по "основам семейной жизни", сервис "Социальный помощник" сопровождает женщин в период беременности и после рождения ребенка.

Квартира за 0,1 процента

Еще один регион, вырвавшийся из аутсайдеров по рождаемости, — Мордовия. Здесь семьям работников бюджетной сферы при появлении детей выдают квартиры в соцнаем.

Медсестра Республиканской клинической больницы имени Каткова Ольга Кукушкина с мужем Евгением и маленьким Ярославом одними из первых въехали в муниципальную однушку в новостройке. В феврале им вручили ключи, в апреле уже обживались.

"Мы удивились: тут даже ремонт был. Покупай кухню, технику — и живи", — говорит Ольга.

О программе она услышала по телевизору, когда была беременна. Как только родился Ярослав, подали документы. Помимо появления на свет ребенка в период с 1 ноября 2025 по 1 ноября 2027 года и занятости в бюджетной сфере, есть еще одно требование: либо не должно быть недвижимости вообще, либо доля в квартире менее 18 квадратов.

© Фото предоставлено Ольго Кукушкиной Ольга Кукушкина с мужем Евгением

Семья платит 1800 рублей в месяц за соцнаем. Плюс коммуналку. Раньше же снимали однушку за 20 тысяч.

Жилье потом можно выкупить на льготных условиях. Через десять лет — за 70 процентов рыночной стоимости. При рождении еще одного ребенка — за половину цены. Трех и более — всего за 0,1 процента. Причем сразу.

Ольга пока об этом еще не думала: Ярославу всего шесть месяцев. Но в будущем приобретать квартиру планируют.

В Мордовии действует еще около 40 мер поддержки родителей с детьми. Так, после появления каждого ребенка семьям списывают часть ипотеки, а после рождения четвертого — погашают полностью. Женщинам, ставшим матерями до 25 лет, выплачивают сто тысяч рублей. Создан Республиканский центр охраны репродуктивного здоровья детей и подростков, который ежегодно принимает свыше 2,5 тысячи юных пациентов. Также регион одним из первых в стране открыл отделение мужского репродуктивного здоровья.