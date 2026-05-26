22:42 26.05.2026
Сумма на нацпроекты в Дагестане за год выросла на 700 млн руб

Дагестан. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 26 мая - РИА Новости. Сумма средств, выделенных на реализацию национальных проектов в Дагестане в 2026 году, составила 25,7 миллиарда рублей, это на 700 миллионов больше, чем в 2025 году, сообщили в правительстве республики.
Во вторник премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов провел первое в этом году заседание президиума совета по стратегическому развитию и проектной деятельности в регионе.
"Магомед Рамазанов отметил важность исполнительской дисциплины в работе по реализации национальных проектов. В этом году на их реализацию в Дагестане выделено 25,7 миллиарда рублей, что на 700 миллионов больше, чем в прошлом году", – говорится в сообщении.
Премьер отметил, что масштаб нацпроектов огромен - от поддержки семьи и укрепления здоровья людей до формирования комфортной городской среды, защиты экологии и форсированного цифрового и экономического развития. Вместе с тем он заявил, что главная проблема на сегодня - это исполнительская дисциплина.
"Сроки по контрактации к кассовому освоению средств были четко установлены еще в феврале. Напомню жесткое требование - завершить заключение всех контрактов до 1 апреля. Освоить 50% выделенных средств до 1 июля. Эти сроки выдерживают не все ведомства. Требую взять эти вопросы под особый ежедневный контроль. Вы должны работать на опережение", — поручил Рамазанов.
