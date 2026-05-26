Сумма на нацпроекты в Дагестане за год выросла на 700 млн руб

МАХАЧКАЛА, 26 мая - РИА Новости. Сумма средств, выделенных на реализацию национальных проектов в Дагестане в 2026 году, составила 25,7 миллиарда рублей, это на 700 миллионов больше, чем в 2025 году, сообщили в правительстве республики.

Во вторник премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов провел первое в этом году заседание президиума совета по стратегическому развитию и проектной деятельности в регионе.

Премьер отметил, что масштаб нацпроектов огромен - от поддержки семьи и укрепления здоровья людей до формирования комфортной городской среды, защиты экологии и форсированного цифрового и экономического развития. Вместе с тем он заявил, что главная проблема на сегодня - это исполнительская дисциплина.