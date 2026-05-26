Какая зарплата была у чиновников в царской России

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости, Вадим Минеев. Считается, что чиновники на Руси всегда жили хорошо. Однако это не совсем так. Как же на самом деле им жилось в те времена? И сколько они получали?
За взятку — на плаху!
Первым государем, решившим навести порядок среди чиновников, стал Иван IV, который в 1550 году запретил брать взятки. За нарушение этого закона полагалось четвертование. Так, в 1556 году был казнен дьяк, который принял в дар набитого монетами гуся.
По данным исторических документов, число лиц на государственной службе, получавших годовое жалованье в 1573 году, примерно равнялось 1,8 тысячи человек. Оклады были разные. Например, "сытного дворца путный ключник Василей Матисов" получал "25 рублев", а менщик Hедюрев "в земском" — "50 рублев".
Это были хорошие деньги, так как за восемь рублей можно было купить надел земли, за три — дом или лошадь.
При Екатерине Великой
При Екатерине зарплата чиновников низшего звена была небольшой, самой маленькой она была у рядовых полицейских.
Например, барабанщик штаба Полицейской канцелярии зарабатывал в месяц 38 копеек и мог купить на эти деньги 38 булок хлеба; извозчик канцелярии армейского Генштаба получал 50 копеек, писарь — 1 рубль 67 копеек.
Асессор (майор) имел 37,5 рубля жалованья (около 20 тысяч рублей на современный курс), коллежский асессор (полковник) — 62,5 рубля (чуть больше 36 тысяч рублей).
Генерал-полицмейстер получал 187,5 рубля, коллежский советник — 515,4 рубля в месяц (что равно 3,6 миллиона рублей в год). А вот обер-гофмейстер Главной дворцовой канцелярии императрицы имел доход от государства в 346,18 рубля в месяц.
Чиновников все больше
В XIX — начале XX веков постепенно растет бюрократический аппарат: в 1807 году в стране около 30 тысяч чиновников, а в 1902-м — уже 161 тысяча.
"Едва ли существует в целом мире государство, где столь значительная часть населения живет в разных должностях за счет остальной части этого населения", — написал в 1861 году министр внутренних дел Валуев.
"Справедливо", — отметил на полях император Александр II.
Однако, помимо чиновников, имевших классный чин по "Табели о рангах", существовали еще канцеляристы без чина. Поначалу их было довольно много, по три-четыре на одного чиновника. Но с появлением печатных машинок, телеграфа и телефона писцы и курьеры перестали быть нужны.
Со временем госслужба становилась все более престижной, а после отмены крепостного права в эту сферу косяками потянулись помещики.
Пропасть в доходах
Естественно, между высшими и низшими чиновниками зияла пропасть. Жалованья канцеляриста едва хватало, чтобы снимать комнату и питаться впроголодь. Пиршеством считалось "дежурное блюдо" в кухмистерской — что-то наподобие сегодняшнего бизнес-ланча.
Часто канцеляристам приходилось подрабатывать: составлять прошения или писать письма для разных праздношатающихся личностей.
Правда, судя по воспоминаниям современников, низшие служащие и работали кое-как: придут, поболтают 5-6 часов — и по домам. Зато руководящие работники засиживались на службе по 12 часов в день.
Жить за счет государства
С середины XIX века правительство активно использовало для чиновничьего аппарата новый стимул — казенную квартиру. Квартиры начальников — в бельэтаже, у рядовых чиновников — во флигелях и на верхних этажах, мелочь селили в подвалах и на чердаках.
Если канцелярист "выходил в чины", он получал уже не только жалованье и наградные, но также "квартирные", "столовые" и "мундирные". Кроме того, чиновник имел право учить детей за казенный счет, а в случае болезни — поместить их в государственную богадельню.