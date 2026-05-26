Какая зарплата была у чиновников в царской России
18:18 26.05.2026

Какая зарплата была у чиновников в царской России

Репродукция рисунка "Одежда бояр XVI века" из собрания Музея истории и реконструкции Москвы
Репродукция рисунка "Одежда бояр XVI века" из собрания Музея истории и реконструкции Москвы
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости, Вадим Минеев. Считается, что чиновники на Руси всегда жили хорошо. Однако это не совсем так. Как же на самом деле им жилось в те времена? И сколько они получали?

За взятку — на плаху!

Первым государем, решившим навести порядок среди чиновников, стал Иван IV, который в 1550 году запретил брать взятки. За нарушение этого закона полагалось четвертование. Так, в 1556 году был казнен дьяк, который принял в дар набитого монетами гуся.
По данным исторических документов, число лиц на государственной службе, получавших годовое жалованье в 1573 году, примерно равнялось 1,8 тысячи человек. Оклады были разные. Например, "сытного дворца путный ключник Василей Матисов" получал "25 рублев", а менщик Hедюрев "в земском" — "50 рублев".
Это были хорошие деньги, так как за восемь рублей можно было купить надел земли, за три — дом или лошадь.
Репродукция картины Виктора Васнецова "Царь Иван Васильевич Грозный", 1897 год
Репродукция картины Виктора Васнецова "Царь Иван Васильевич Грозный", 1897 год

При Екатерине Великой

При Екатерине зарплата чиновников низшего звена была небольшой, самой маленькой она была у рядовых полицейских.
Например, барабанщик штаба Полицейской канцелярии зарабатывал в месяц 38 копеек и мог купить на эти деньги 38 булок хлеба; извозчик канцелярии армейского Генштаба получал 50 копеек, писарь — 1 рубль 67 копеек.
Асессор (майор) имел 37,5 рубля жалованья (около 20 тысяч рублей на современный курс), коллежский асессор (полковник) — 62,5 рубля (чуть больше 36 тысяч рублей).
Генерал-полицмейстер получал 187,5 рубля, коллежский советник — 515,4 рубля в месяц (что равно 3,6 миллиона рублей в год). А вот обер-гофмейстер Главной дворцовой канцелярии императрицы имел доход от государства в 346,18 рубля в месяц.

Чиновников все больше

В XIX — начале XX веков постепенно растет бюрократический аппарат: в 1807 году в стране около 30 тысяч чиновников, а в 1902-м — уже 161 тысяча.
"Едва ли существует в целом мире государство, где столь значительная часть населения живет в разных должностях за счет остальной части этого населения", — написал в 1861 году министр внутренних дел Валуев.
"Справедливо", — отметил на полях император Александр II.
Однако, помимо чиновников, имевших классный чин по "Табели о рангах", существовали еще канцеляристы без чина. Поначалу их было довольно много, по три-четыре на одного чиновника. Но с появлением печатных машинок, телеграфа и телефона писцы и курьеры перестали быть нужны.
Со временем госслужба становилась все более престижной, а после отмены крепостного права в эту сферу косяками потянулись помещики.
Репродукция портрета императора Александра II (1818-1881)
Репродукция портрета императора Александра II (1818-1881)

Пропасть в доходах

Естественно, между высшими и низшими чиновниками зияла пропасть. Жалованья канцеляриста едва хватало, чтобы снимать комнату и питаться впроголодь. Пиршеством считалось "дежурное блюдо" в кухмистерской — что-то наподобие сегодняшнего бизнес-ланча.
Часто канцеляристам приходилось подрабатывать: составлять прошения или писать письма для разных праздношатающихся личностей.
Правда, судя по воспоминаниям современников, низшие служащие и работали кое-как: придут, поболтают 5-6 часов — и по домам. Зато руководящие работники засиживались на службе по 12 часов в день.

Жить за счет государства

С середины XIX века правительство активно использовало для чиновничьего аппарата новый стимул — казенную квартиру. Квартиры начальников — в бельэтаже, у рядовых чиновников — во флигелях и на верхних этажах, мелочь селили в подвалах и на чердаках.
Если канцелярист "выходил в чины", он получал уже не только жалованье и наградные, но также "квартирные", "столовые" и "мундирные". Кроме того, чиновник имел право учить детей за казенный счет, а в случае болезни — поместить их в государственную богадельню.
 
 
 
