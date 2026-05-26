Чернышенко поздравил школьников с последним звонком

15:08 26.05.2026 (обновлено: 15:23 26.05.2026)
Чернышенко поздравил российских школьников и учителей с последним звонком

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поздравил российских школьников и учителей с последним звонком.
  • Чернышенко призвал выпускников выбирать специальности, связанные с приоритетными для России направлениями.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поздравил российских школьников и учителей с последним звонком.
"Школьные годы заложили знания, ценности и воспоминания, которые будут поддерживать в течение всей дальнейшей жизни. Вам предстоит сдать экзамены, определиться с будущей профессией. Призываю выбирать те специальности, которые связаны с приоритетными для России направлениями, и вносить вклад в процветание родных регионов и всей страны", – отметил вице-премьер, слова которого приводят в его аппарате.
Чернышенко также поблагодарил учителей и родителей за развитие и поддержку школьников.
"Дорогие педагоги! Благодаря вам школьники раскрывают свои способности и таланты. На это также направлены меры национального проекта "Молодежь и дети" – в рамках него создается образовательная инфраструктура, проводятся конкурсы и олимпиады, для повышения качества учебы в колледжах, техникумах и вузов действуют "Профессионалитет" и "Приоритет-2030", строятся кампусы мирового уровня", – добавил Чернышенко.
Последние звонки в российских школах проходят 26 мая, в этом году из 11-х классов выпускаются свыше 660 тысяч человек.
